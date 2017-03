Familienministerin Schwesig kommt nach Potsdam

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig wird am 20. Mai bei der Wahl der SPD-Landesliste für die Bundestagswahl auftreten. Dies teilte SPD-Generalsekretärin Klara Geywitz am Sonntag in Potsdam mit.

