Schwertkämpfer präsentieren sich in Bernau

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (dpa) Rund 180 Schwertkämpfer haben am Sonntag in Bernau bei Berlin ihr Können gezeigt. Römische Gladiatoren, Wikinger und Ritter zeigten sich beim Schwertkämpfertreffen mit ihren Waffen und in authentischen Kostümen. Insgesamt traten 24 Gruppen an. Nach ersten Schätzungen kamen rund 800 Zuschauer, um die Shows zu sehen, wie der Organisator des Treffens und Chef des Heimatmuseums in Bernau, Bernd Eccarius, sagte. Die Schwertkämpfer kamen aus vielen europäischen Ländern, aber auch aus China oder Japan. Das Treffen in einer Turnhalle der Stadt sei ein Schaufenster in andere Zeiten und Gegenden, sagte Eccarius.