artikel-ansicht/dg/0/

Golm (dpa) Auf der Kriegsgräberstätte Golm - der größten in Mecklenburg-Vorpommern - kann die Geschichte jetzt digital erkundet werden. Am Sonntag, genau 72 Jahre nach dem verheerenden Bombenangriff auf die mit Flüchtlingen und Soldaten überfüllte Stadt Swinemünde, wurde die kostenlose App "Digitaler Friedhof" für Handy und Tablet freigegeben. Nach Angaben des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist dieser digitale Rundgang auf einer Kriegsgräberstätte in Deutschland derzeit einzigartig.