Leicester City macht Shakespeare zum Cheftrainer

Der 53 Jahre alte Shakespeare, der zuvor als Co-Trainer von Meistercoach Claudio Ranieri gearbeitet hatte, übernimmt den Posten vorerst bis zum Saisonende.

Er war am 23. Februar zunächst als Übergangslösung eingesprungen, nachdem Ranieri nur neun Monate nach dem Gewinn der Meisterschaft wegen der zunehmenden Abstiegsgefahr gehen musste. Seitdem hat Leicester in der Premier League jeweils 3:1 gegen Hull City und den FC Liverpool gewonnen.

«Er hat die positive Reaktion hervorgerufen, auf die wir gehofft haben», wurde Leicesters Vize-Vorsitzender Aiyawatt Srivaddhanaprabha auf der Vereins-Website zitiert. «Wir haben ihn gebeten, dass er die Mannschaft in dieser Saison weiter trainiert und sind froh, dass er zugestimmt hat.» Am Dienstag will Shakespeare sein Team daheim gegen den FC Sevilla ins Viertelfinale der Champions League führen, das Hinspiel ging noch mit Ranieri 1:2 verloren.