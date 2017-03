Reichsbürger rasen durch Bötzow

artikel-ansicht/dg/0/

Bötzow (OGA) Weder ein blinkendes Blaulicht, noch das eingeschaltete Martinshorn sowie deutliche Halte- und Lichtzeichen durch die Polizei veranlassten am Freitag gegen Mitternacht einen 67-jährigen Havelländer, mit seinem Nissan in Velten zu stoppen. Im Gegenteil. Er trat in der Rosa-Luxemburg-Straße mächtig aufs Gaspedal und raste weiter in Richtung Bötzow und Wandsdorf. Die Polizei jagte hinter dem Nissan her, der zwischendurch bis auf 160 Kilometer pro Stunde beschleunigte, wie die Polizei am Sonntag mitteilt.