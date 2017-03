Erdogans Spiel kalkulierter Provokationen

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) In welchen Zeiten leben wir eigentlich? Plötzlich taucht dieses V-Wort wieder auf; V wie Vergeltung, die der türkische Präsident Erdogan an den Niederlanden üben will. Nun wird er keine Raketen auf den Nato-Partner schießen. Das Mittel der Wahl aber heißt, die Spannungen weiter anzuheizen - in der Türkei wie in Westeuropa -, um damit auch noch den letzten seiner möglichen Anhänger für das Verfassungsreferendum im April zu mobilisieren.

Erdogan braucht den Konflikt, weil er sich einer Mehrheit nicht sicher sein kann. Und er braucht die Polarisierung, um sich als Retter der Türkei gegen finstere Mächte in Szene zu setzen; Mächte, die sich gegen ihn verschworen haben wie die Gülen-Bewegung, die Kurden oder der Westen gegen die Muslime. Es gibt Äußerungen Erdogans und seiner Leute, die in ihrer Maßlosigkeit Zweifel an seinem und ihrem Verstand aufkommen lassen. Sie sind aber offensichtlich kalkulierte Provokationen.

So ist es von besonderer Chuzpe, den Niederländern vorzuhalten, sie seien die Nachfahren von Faschisten - nach einem auf Drohungen folgenden Auftrittsverbot für den türkischen Außenminister in Rotterdam, einer Stadt, die von Nazis zerstört worden war.

Ob der niederländische Regierungschef Rutte so hart reagiert hätte, stünde er nicht im Wahlkampf und in harter Konkurrenz zu dem Rechtspopulisten und Türken- wie Muslimhasser Wilders, bleibt Spekulation. Der Beifall vieler indes - auch in Deutschland - dürfte ihm gewiss sein; nach dem Motto: Endlich zeigt es dem Erdogan mal einer. Und dabei ergeben sich erstaunliche Allianzen. Sahra Wagenknecht und Horst Seehofer sind in ihrer Forderung nach härterer Gangart (fast) auf einer Linie.

Entschieden ist freilich gar nichts. Nur ein Katalog ist aufgestellt, der vom sofortigen Abzug der Bundeswehreinheit in Incirlik über die Einstellung von Waffenlieferungen und den Stopp der - ohnehin praktisch eingefrorenen - EU-Beitrittsverhandlungen bis zur Drohkulisse aus wirtschaftlichem und finanziellem Druck reicht. Und selbstverständlich: Keine Auftritte mehr türkischer Politiker. Die Frage stellt sich: Und was kommt dann? Denn Erdogan spielt mit vollsten Risiko "Alles oder nichts".

Das Problem Europas besteht darin, einem Politiker, der kaum mehr erreichbar erscheint, ein Stopp-Signal zu setzen, ohne die Eskalationsspirale weiter zu befeuern. Diese braucht er nämlich, um Alleinherrscher der Türkei zu werden.