Isolierter Patriarch

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1558756/

Nun ist die Porsche SE eine reine Beteiligungsgesellschaft, die aber immerhin 52 Prozent der Stimmrechte an VW besitzt. Und so konnte Piëch immer noch starken Einfluss ausüben. Das könnte sich im Mai ändern. Wenn der Aufsichtsrat komplett neu gewählt wird, könnte der Patriarch erstmals nicht mehr dabei sein. Er gilt als isoliert und machte sich konzernintern Feinde, als er bei der Staatsanwaltschaft aussagte, dass Spitzen-VWler schon früh vom Abgasskandal wussten.

Das Mitgefühl mit Piëch darf sich in Grenzen halten. Zumal der Milliardär, der im April 80 Jahre alt wird, nicht in Altersarmut fallen wird. Die VW-Kunden - vor allem die Dieselfahrer - interessieren ganz andere Dinge. Vor allem: Warum werden sie schlechter gestellt als VW-Käufer in den USA? Bei Volkswagen gibt es wahrlich noch einiges aufzuräumen.