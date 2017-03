Tanz, Sport und Experimente

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Ein Gewimmel schon vor der Eröffnung um 13 Uhr - und so bunt wie das Treiben, waren auch die Angebote zum Familientag in Erkner, der bereits zum neunten Mal vom Lokalen Bündnis für Familie organisiert wurde. Rund 1000 Besucher schauten in der Stadthalle vorbei und wurden zum Mitmachen angeregt.

Gleich am Eingang lockte das Gurren von Tauben in ihren Transportverschlägen vor allem die Kinder an. Züchter Ralf Geier aus Erkner erklärte geduldig sein Hobby und erzählte interessante Dinge. Zur Eröffnung ließ er gemeinsam mit Bürgermeister Jochen Kirsch und Organisations-Chefin Ellen Schneider einige davon fliegen.

Lisa traute sich, eins der Tiere zu streicheln. "Die Federn glänzen so schön und fühlen sich ganz weich an", staunte sie. Im Laufe des Nachmittags traten dann weitere Tauben zum Wettkampf an: Mensch und Taube legten die gleiche Strecke zurück. Mit Hilfe präziser Technik konnten die Tauben auf ihrem Flug verfolgt und die jeweilige Zeit gestoppt werden. Die Tauben waren unschlagbar.

Hanna aus Kipsdorf im Osterzgebirge war mit ihrer Familie in Kienbaum bei Verwandten zu Besuch. Den Nachmittag verbrachten alle gemeinsam in Erkner, und das Mädchen war eifrig dabei, eine Osterkarte für ihre kranke Oma zu basteln. "Darüber wird sie sich bestimmt freuen", ist sich Hanna sicher.

Gleich daneben hatten die Chemiefreunde kleine Experimentreihen aufgebaut. Anton, Elias und Leo staunen, wie sie ein Centstück mit Hilfe einer Elektrolyt-Reaktion vergolden konnten. Auch die Versuche mit Magneten fanden sie spannend. Manuel Gensler erklärte ihnen die naturwissenschaftlichen Hintergründe mit einfachen Worten.

In einer anderen Ecke lockte der Heimatverein mit seiner Kostümgruppe vor allem Mädchen an: "Och, sind die schön!" rief Jasmin und schaute neugierig auf die große Kleiderstange. "Magst du eins anprobieren?", fragte Beatrix Nitze und half der Kleinen beim Verkleiden. Gleich gegenüber tollten die Kleinen auf einem bunten Kletter- und Krabbelparcours herum. Auf einem Triathlon-Bike konnte man sich ebenso ausprobieren wie auf dem Ruderergometer. Es gab T-Shirts zu bemalen oder Geschicklichkeitsspiele, Riesen-Jenga, Tisch-Kicker, Kleinfeld-Tennis, Volleyball-Training oder Fußball-Parcours, Kickboxen, Yoga und Schach, Lese-Ecke und Bücherbörse, Percussion-Musik, Zumba oder Linedance... Mitmachen war angesagt.

Großer Andrang auch am Karies-Tunnel und dem Zahnputzbrunnen: Hier durften Klein und Groß testen, ob sie richtig Zähne putzten. Emma und Anna aus Kagel waren eifrig dabei. Auf ihre Zähne wurde eine fluoreszierende Lösung aufgetragen. Im dunklen Tunnel mit ultraviolettem Licht konnten sie vorm Spiegel dann sehen, welche Zahnflächen unsauber waren. "Ich werde gleich noch einmal putzen", sagte Emma und flitzte los.

"Unser Familientag war wieder ein voller Erfolg", freute sich Ellen Schneider am Ende des Tages. "50 Angebote hatten wir diesmal. Vereine und Einrichtungen der Stadt präsentierten sich, um Kontakte zu knüpfen oder neue Mitstreiter zu finden - alle mit einem Ziel: sich kennenzulernen und gemeinsam etwas für Familien zu tun."