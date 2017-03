Von Schweinen, Rehen und Wölfen

artikel-ansicht/dg/0/

Freienbrink (MOZ) Strecken, Wildschäden, Wölfe und Schweinepest waren einige der Themen, die am Freitagabend beim Kreisjägertag des Jagdverbandes Fürstenwalde e.V. in Freienbrink besprochen wurden.

Nicht nur ein Jäger blies ins Horn, sondern elf eröffneten und beschlossen den Kreisjägertag, die Mitgliedervollversammlung Jagdverbandes Fürstenwalde. Er ist einer von dreien im Landkreis Oder-Spree. Zu ihm gehören die Jägerschaften Rauen/An der Spree, Erkner, Spreenhagen, Heinersdorf und Briesen. Wie der 1. Vorsitzende, Dirk Meyer, berichtete, hat der Verein 272 Mitglieder - Altersdurchschnitt: 60 Jahre. Im Kreis sind insgesamt 1049 Jäger gemeldet. Auf die Pirsch gehen in den 298 Jagdbezirken allerdings mehr, denn auch aus Berlin oder anderen Regionen sind hier Jäger aktiv.

Die Strecke, so wird in der Jägersprache das erlegte Wild bezeichnet, war in der vergangenen Saison wieder beachtlich. An der Spitze stehen Wildschweine und Rehe. Dennoch sind die Wildschäden, die im Kreis registriert wurden, beträchtlich: Bei Rotwild, also Hirschen, summierten sie sich im Forst auf 107 000 Euro und in der Landwirtschaft auf 23 000 Euro. Bei Rehwild waren es 127 000 und 4 500 Euro. Wildschweine richteten auf Feldern einen Schaden von über 47 000 Euro an. Brandenburgs Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger hob deshalb in seinem Grußwort auch die "wichtige Arbeit" die Jäger hervor. Die Jagd habe eine Jahrtausende alte Tradition. Sie gehöre zum Menschen und sein notwendig.

Dann musste Vogelsänger auch zu kniffligeren Themen Stellung nehmen. Unter anderem zum Wolf. Im Kreis wurden schon welche bei Rieplos, Kolpin und Groß Ziethen gesichtet; in der Pause zeigten sich die Jäger Fotos und Videos auf den Handys. Ingo Noack von der Jägerschaft Rauen/An der Spree erzählte dem Minister, wie die Wölfe das Jagen erschweren, Rehe immer scheuer werden, Schweine größere Rotten bilden. Vogelsänger wehrte sich zunächst gegen den Vorwurf er, oder das Land haben den Wolf angesiedelt. Er sei 150 Jahre nach seiner Ausrottung selbst wiedergekommen. Und nun habe er höchsten Schutzstatus der EU, daran könne auch er als Minister nichts ändern.

Er habe aber den Eindruck, die Liebe zum Wolf steige mit der Entfernung, sie sei auf dem Lande niedriger als in Berlin. Es sei richtig, dass man sich für den Artenschutz einsetzt, aber auch die Tierhaltung müsse geschützt werden. Dann zog Vogelsänger einen Vergleich zum Biber. Im Oderbruch sei jetzt nach Einzelfallprüfung die "Entnahme" möglich, was vor drei Jahren undenkbar war. ""Ich will einen aktiven Artenschutz", sagte er. In begründeten Fällen müsse man auch beim Wolf eine Entnahme vornehmen können, sonst erreiche man keine Akzeptanz dafür, dass das Tier hier wieder heimisch ist.