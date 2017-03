Reisemesse ITB beendet - Wegen Flughafenstreiks weniger Besucher

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Internationale Tourismus-Börse (ITB) ist am Sonntagabend auf dem Berliner Messegelände zu Ende gegangen. Weil an den Berliner Flughäfen zeitweise gestreikt worden war, seien mit 109 000 Fachbesuchern weniger Menschen gekommen als in den Vorjahren, teilten die Veranstalter mit. Mehr als 10 000 Aussteller und 184 Urlaubsregionen hatten sich fünf Tage lang an mehr als 1000 Ständen in den Hallen am Funkturm präsentiert. Die Reisebranche war verhalten optimistisch in ihren Saisonauftakt gegangen. Aus ihrer Sicht trübt die internationale Unsicherheit nicht die Reiselust, viele Urlauber suchten sich jedoch neue Ziele. Wichtiges Thema sei das gestiegene Sicherheitsbedürfnis vieler Reisender gewesen, hieß es.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558769/