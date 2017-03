Bewegung für Jung und Alt

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) "Sport frei", erklang es kräftig am Sonnabendnachmittag aus über 70 Kehlen in der neuen Softline-Arena in Storkow. Kita-Kinder mit ihren Eltern waren genauso darunter wie Grauschöpfe. Es wurde ein Familiensportfest gefeiert, das erste des Vereins Frauengymnastik Storkow. Fanden sonst als jährliche Zusammenkünfte außerhalb der Übungsstunden Fahrradtouren mit den Angehörigen statt, "wollten wir diesmal eine öffentliche Veranstaltung durchführen, um den Leuten eine Gelegenheit zu geben, einmal bei uns hineinzuschnuppern", erklärte Heike Würtz. Die 55-jährige Angestellte treibt seit 25 Jahren schon Gymnastik in diesem Verein, und seit neun Jahren ist sie die Vorsitzende.