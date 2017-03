Koffer sorgen für Bombenverdacht

artikel-ansicht/dg/0/

Wittstock (MZV) Zwei herrenlose Koffer sorgten für große Aufregung in Wittstock. Weil nicht ausgeschlosssen werden konnte, dass sich Sprengstoff in den Koffern befand, sperrte die Polizei am Sonnabend zwei Supermärkte. Gegen 13.45 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass am Einkaufswagenstand eines Discounters an der Papenbrucher Chaussee ein herrenloser Koffer stand. Die Polizei sperrte den Bereich ab und schloss die zwei angrenzenden Märkte. Gegen 15 Uhr meldete ein Kind einen weiteren baugleichen Koffer vor dem Aufgang eines angrenzenden Mehrfamilienhauses. Nachfragen bei den Bewohnern ergaben den Hinweis, dass es ursprünglich vier Koffer waren, die vor längerer Zeit am dortigen Mülltonnenplatz abgestellt worden sind. Zwei davon hatte die Müllabfuhr bereits mitgenommen. Die übrigen zwei wurden offenbar von Unbekannten an besagten Orten abgestellt. Der angeforderte Sprengstoffspürhund schlug an beiden Koffern nicht an. Daher schlossen die Beamten aus, dass es sich um Bomben handeln könnte und öffnete sie. Sie waren komplett leer und wurden zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Die Einkaufsmärkte wurden um 16 Uhr wieder geöffnet.