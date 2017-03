Regisseur lobt Einsatz der Komparsen

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) "Seid bereit! Immer bereit!" und "Freundschaft! Freundschaft!" schallte es in den vergangenen Tagen immer wieder durch die Erich-Weinert-Allee. Bei manchem Bewohner kamen da sicherlich Erinnerungen an die eigene Schulzeit hoch. Die Zeitreise hat einen guten Grund: Die Dreharbeiten für den Kinofilm "Das schweigende Klassenzimmer" in Eisenhüttenstadt sind in vollem Gange.

Etwa 300 Komparsen aus der Stahlstadt und der Umgebung waren Ende der Woche auf den Beinen - einige saßen bereits vor 6 Uhr in der Maske und ließen sich frisurentechnisch in das Jahr 1956 versetzen. Diesmal hatten vor allem auch Kinder und Jugendliche ihren Auftritt vor dem Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR. Dieses stellt die Schule in der Geschichte da, die auf wahren Begebenheiten beruht und eigentlich in Storkow spielt. Und zu dieser Schule strömten nun die Schüler und dort gab es auch einen Fahnenappell.

Doch eines wollte vor allem am Freitag nicht so wirklich mitspielen - das Wetter. Es war nicht nur ungemütlich kühl, sondern es gab auch immer wieder Niederschläge. Eine extra Herausforderung für die Technik, die Maske und für die Profi- und Laiendarsteller, die stundenlang unter freiem Himmel agieren mussten. Doch es wurde nicht gemeckert und nicht gejammert - auch nicht bei der vierten oder fünften Wiederholung einer Szene. "Der Einsatz der Komparsen bei Kälte und Regen war großartig", lobte Regisseur Lars Kraume, der zuvor schon vom Drehort Eisenhüttenstadt geschwärmt hatte, weil das Filmteam dort genau die Architektur gefunden hat, die es für eine Handlung in den 1950ern braucht.

Und noch etwas Eisenhüttenstadt-spezifisches wird sich wohl im Film wiederfinden - das Roheisenwerk. Am Sonnabend wurde am historischen Hochofen 1 von ArcelorMittal gedreht. Das technische Denkmal, das noch immer Roheisen produziert, wurde im Jahr 1951 angeblasen - passt also wunderbar in die Filmzeit. In zeitgemäßer Arbeitsbekleidung wurde unter anderem ein Abstich in Szene gesetzt.

Die Dreharbeiten werden diese Woche fortgesetzt. Und auch dann finden sich sicherlich wieder etliche Passanten als Zaungäste und versuchen, exklusive Blicke zu erhaschen. Der ein oder andere hat es in den vergangenen Tagen sogar geschafft, ein Foto mit einem der bekannten Schauspieler zu ergattern. Mit dabei in Eisenhüttenstadt sind unter anderem Ronald Zehrfeld, Florian Lukas, Tom Gramenz, Leonard Scheicher und Jonas Dassler.