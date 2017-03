Viel Beifall für die Dance Fun Kids

artikel-ansicht/dg/0/

Ruth Pranke ist Beifall und Rampenlicht gewöhnt. Für viele ihrer Zeichnungen, Drucke, Aquarelle und Radierungen bekam die Zeichnerin und Grafikerin auf Vernissagen in Beeskow und Friedland jede Menge Applaus. Doch am Sonnabend war alles ganz anders. Auf der Frauentagsfeier des Demokratischen Frauenbundes (dfb) im Beeskower Spreepark wurde Ruth Pranke nicht als emsiges Mitglied des Beeskower Kunstkreises, sondern für ihr ehrenamtliches Engagement im Frauenladen geehrt. "Ich lebe seit 1988 in Beeskow", erzählte die gebürtige Zeitzerin am Rande der Feier.

In den 90er-Jahren habe sie, die studierte Lehrerin, den Beeskower Frauenladen des dfb als sozialer Treffpunkt für Mädchen und Frauen für sich entdeckt. "Ich konnte und kann den sozial Schwachen und den älteren Mitbürgern helfen. Das war mir schon immer ein Bedürfnis." Inzwischen gründete Ruth Pranke eine Gruppe mit dem mehrsinnigen Namen "Spurwechsel". Für Frauen Ü 60, wie die 64-Jährige schmunzeln hinzufügte. "Die Prioritäten ändern sich im zunehmenden Alter. Manche Frau, die mit großen Schritten der Rente entgegengeht, ist dankbar, dass es uns gibt." Der Frauenladen in der Liebknechtstraße entstand 1991. Er bietet auch heute noch offene Angebote wie thematische Frauengesprächsrunden, Kreativ- und Spielenachmittage und mobile Beratungen für Frauen in Not.

"Es gibt dort auch Angebote für Kinder und Jugendliche. Unsere Tanzgruppe Dance Fun Kids gehört dazu", ergänzte Kati Däumler. Die Tanztrainierin brachte Kinder zwischen acht und elf Jahren - darunter Jimmy Voß als einzigen Jungen - in den Spreepark. "Wir haben uns seit Wochen auf die Brandenburgische Frauenwoche und auf unseren Auftritt hier vorbereitet", erzählte Kati Däumler. Für den Tanz ihrer Schützlinge habe man lange geübt. "Vielleicht lesen die Eltern von tanzfreudigen Kids aus Beeskow in der MOZ meinen Aufruf. Wir trainieren dienstags von 15.30 bis 17 Uhr in der Sporthalle der Fontane-Grundschule. Jeder ist willkommen", schlug die Trainerin die Werbetrommel. Die Darbietungen ihrer acht Eleven wurde mit reichhaltigem Beifall bedacht.

Beeskows Bürgermeister Frank Steffen erinnerte in einer kurzen Festrede daran, dass im Stadtparlament nur drei Frauen tätig sind, darunter die am Sonnabend vom dfb geehrte Kulturausschuss-Vorsitzende Rosemarie Jurisch. Das sei viel zu wenig. Mit Freude denke Steffen an den bevorstehenden Mittwoch. "Dann eröffnen wir in der Berliner Straße 15 die Beratungsstelle und den Pflegedienst. Dieses Projekt hat mich in meiner bisherigen Amtszeit begleitet" Pflegestützpunkte sind neutrale Beratungsstellen für Menschen, die Infos rund um das komplexe Thema Pflege benötigen. Der Service ist umfassend, kostenlos und unabhängig.