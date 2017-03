Ein zotiges Wiedersehen mit alten Bekannten

artikel-ansicht/dg/0/

Best Of: Zum Jubiläum gab Doreen Vogelei (rechts) die beliebte Freifrau von Zupp. Ex-Mitglied Elisabeth-Abend kehrte für einen Gastauftritt auf die Bühne zurück. © MZV

Rund 90 Frauen und auch einige Männer füllten den Veranstaltungssaal. Zum Auftakt stießen die drei Akteurinnen erst einmal mit einem Glas Sekt an, der Rest in der Flasche wurde ins Publikum weitergereicht. Weil das nicht für alle Besucher reichte, wurde gleich noch ein Gläschen Schokolikör nachgereicht. Schließlich gab es einen Grund zum Anstoßen: Seit 15 Jahren teilt das Frauentheater mit ihren Stichelleien aus. Das Publikum stimmte spontan ein Happy Birthday an.

Zu den Gästen gehörte auch, Bürgermeister Jens-Peter Golde mit seiner Ehefrau. Ein Wiedersehen gab es, mit der langjährigen Mitstreiterin Elisabeth Abend, die seit einiger Zeit im Ruhestand ist. Sie ließ sich noch einmal überreden zum Jubiläum mit zumischen und spielte nocheinmal den beliebten Sketch im Wartezimmer, in dem sie die Arztpraxis schnell verlässt weil ihr die Freifrau Rosetta von Zupp tierisch auf den Keks geht.

Schon als Rosetta - wie immer ganz in Pink - die Bühne betrat, gab es Lachkrämpfe. Da passiert es schon ein Mal, dass mitten in einer Szene selbst ein Lachkrampf unter den Mitwirkenden ausbricht. Die Zuschauer erlebten an diesen Abend noch einmal die besten Sketche aus 15 Jahren. So wurden auf einem Spielplatz die Erziehungsmethoden verschiedener Eltern gewohnt derb auf die Schippe genommen. So stört sich die "Öko-Tussi" nicht daran, dass ihr Kind sein großes Geschäft in ein Sandkastenförmchen erledigt und nimmt es als Dünger für die Tomatenpflanzen mit.

Die Gags des Frauentheaters waren nicht selten im Genitalbereich angesiedelt. So wurde geschidlert, wie Frauen nach der BH-Abnahme "ihre Rouladen wickeln" könnten. Und Gynäkologen wurden als "Höhlenforscher" betitelt. So kennt und liebt das Stammpublikum die Frauentruppe seit 15 Jahren. Der Name sagt es ja schon: sie sind unverblümt.

Und all die Zoten sind für einen guten Zweck. Da das satirische Frauentheater seine Wuzeln beim Verein "Neuruppiner Frauen für Frauen" hat, geht die Spende aus dem Jubiläums-Programm dieses Jahr an das Frauenhaus.