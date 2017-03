Streit endet im Gewahrsam der Polizei

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (MZV) Zu einer handfesten Auseinandersetzung mit blutiger Nase ist es vor einer Bar an der Neuruppiner Artur-Becker-Straße gekommen. Am frühen Samstagmorgen stritten sich eine 19-Jährige und ihre 19 und 22 Jahre alten männlichen Begleiter mit dem Personal. Als die hinzugerufene Polizei anrückte und das Trio sich kooperativ zeigte, beließen die Beamten es bei einem Platzverweis. Gegen 5 Uhr morgens kehrte die Gruppe jedoch zurück und versuchte sich durch Tritte gegen die Eingangstür Zutritt zu verschaffen. Ein Ordner schritt ein und verpasste dem 22-Jährigen eine blutige Nase. Die erneut eintreffenden Polizisten übergaben den jungen Mann zur Behandlung der Mannschaft eines Rettungswagens. Die beiden 19-Jährigen wurden in Gewahrsam genommen, um zu verhindern, dass sie erneut für Ärger sorgen. Der Mann hatte 0,5 Promille Atemalkohol, die Frau 1,2 Promille. Die beiden wurden gegen Mittag aus dem Gewahrsam entlassen. Die Beamten nahmen gegen alle Beteiligten insgesamt neun Anzeigen auf - wegen wechselseitiger Körperverletzung und Hausfriedensbruchs.