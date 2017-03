Diebe schlagen bei sieben Lastwagen zu

artikel-ansicht/dg/0/

Walsleben/Linum (MZV) Die Planen mehrerer Lastwagenanhänger sind in der Nacht zu Sonnabend aufgeschlitzt worden. In einem Fall wurde ein Teil der Fracht gestohlen.

Im Rahmen einer Kontrolle vor der Weiterfahrt stellte ein 40-Jähriger polnischer Lkw-Fahrer am Samstagmorgen an der Autobahnraststätte Walsleben fest, dass die Plane des Anhängers aufgeschnitten worden ist und rief die Polizei. Wie sich herausstellte, wurden auf dem Parkplatz insgesamt fünf Sattelzüge auf diese Weise angegriffen - drei polnische, ein bulgarischer und ein litauischer. Bei jedem der Fahrzeuge verschafften sie der oder die Täter durch etwa zehn mal 20 Zentimeter große Löcher in den Planen einen Überblick über die Ladung der Schwerlasttransporter. Lediglich beim Laster des Polen, der den Fall gemeldet hatte, öffneten die Täter die Ladungsklappe, nahmen zwei Kartons heraus und stahlen die darin gelagerten Gardinen und Vorhänge. Die leeren Kartons legten sie unter das Fahrzeug. Aus den anderen Lastern wurde offenbar nichts gestohlen.

Wenig später meldete sich ein weiterer Lkw-Fahrer von der Raststätte Linumer Bruch aus. Dort wurden zwei weitere Anhänger auf die gleiche Weise angegriffen. Aus beiden Anhängern wurde nicht gestohlen. Alle betroffenen Fahrer konnten keine relevanten Hinweise zu den Tätern geben. Als die Diebe zuschlugen, schliefen die Fernfahrer. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 3000 Euro.