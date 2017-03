Das Oderland in Holz komponiert

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin (MOZ) Kann ein Künstler allein mit dem Grundstoff Holz das Gleiche aussagen, was ein Maler mit Pinsel und Farbe erreicht? Antwort auf diese Frage versuchen Sabine und Peter Rossa mit einer kleinen Ausstellung zu geben, die am Sonnabend in den Letschiner Heimatstuben Haus Birkenweg eröffnet worden ist. Etwa 50 interessierte Besucher waren zu dieser Vernissage des Künstlerpaares gekommen, das seit 20 Jahren im Mädewitzer Bahnhof lebt und arbeitet. Es war zugleich die erste Ausstellung, die vom neuen Leiter der Heimatstube, Edgar Petrick, eröffnet worden ist.