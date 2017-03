Mit dem Affen am Verkaufsstand

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Ein Affe sitzt auf dem Sattel eines Fahrrads und stiert gierig auf die Kühltruhe, in der sich saftige Kokosnüsse befinden. Eine Frau mit Kopfbedeckung und Mundschutz beachtet das Tier gar nicht und wühlt in der Kiste unter dem Sonnenschirm. Die Szene ist eine Aufnahme aus Südostasien. Journalist Michael Anker hat den Schnappschuss eingefangen. "Es ist eines meiner Lieblingsbilder", sagt der 59-Jährige.

"Markfrauen - Portraits aus Asien" ist der Titel der Ausstellung von Michael Anker, der für den Eberswalder Blitz schreibt. Am Freitag hat er seine Ausstellung im Bürgerbüro von Bürgermeisterkandidatin und SPD-Landtagsabgeordnete Jutta Lieske eröffnet.

Unterwegs war der Barnimer dafür in drei südostasiatischen Ländern: China, Kambodscha und Vietnam. "Ich habe über die Jahre eine Vorliebe für Asien entwickelt", sagt Michael Anker. Und das sehr feinfühlig. Denn die Aufnahmen im Bürgerbüro zeigen Momente aus Kulturen, die unserer Welt relativ fremd sind. Frauen zwischen toten Hühnern. Frauen, die Fisch einpacken. Frauen zwischen Unmengen an Früchten und Gemüse. Frauen an Marktständen. "Mir fiel auf, dass sich auf den Märkten fast nur Frauen bewegten. Die Männer waren vorrangig für den Transport der Waren zuständig", erklärte Anker seine Themenwahl der Ausstellung. Unaufdringlich, aber dennoch nah inszeniert Anker Momente des Alltags in besonderen Lichtverhältnissen.

Reisen hat für den studierten Diplomdesigner etwas Bewusstseinserweiterndes. "Dort wurde mir nur allzu oft klar, dass unser Wohlstand auf der Wirtschaft anderer Völker aufgebaut ist", so Anker, der seit fünf Jahren als Redakteur arbeitet und vorher als Grafiker und in der Werbebranche tätig war.

Sein Blick für das Besondere und die Menschen beweist er auch regelmäßig auf seiner Facebookseite, sagte Jutta Lieske über die Arbeit des Journalisten. Zu schätzen wusste die Landtagsabgeordnete auch das Ausstellungsthema. "Hier sehen wir, was wir sonst nicht sehen. Die Bilder sind authentisch. Sie zeigen, dass das Leben bunt und vielfältig ist. Sie zeigen eine Erdung zu dem, was wir hier haben", so Jutta Lieske.