Vom Kältepol zum heißesten Ort Australiens

Wriezen (MOZ) Weltenbummler und Abenteurer Ronald Prokein kommt nach Wriezen. Am Mittwoch wird der Rostocker in die russische Taiga entführen. Über Russland ging es für ihn und seinen Partner Andy Winter in die Mongolei, weiter mit unterschiedlichen Gefährten nach China, Vietnam, Laos, Malaysia, Singapur bis nach Australien. Ihre Mission: erstmaliger Aufbau zweier Wetterstationen in Jutschugei (Nordostsibirien). Die meteorologischen Stationen sollten beweisen, dass die Region noch kälter ist als der offiziell kälteste bewohnte Ort der Welt: Oimjakon mit gemessenen Minus 71,2 Grad Celsius.