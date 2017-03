Neubau entsteht in Hansa Nord

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Schönherr und Fritsch Bau GmbH errichtet derzeit im Schatten des Wohnblocks Moskauer Straße 1 bis 6 ein neues Wohnhaus. Wie Geschäftsführer Michael Schönherr auf MOZ-Anfrage informiert, handelt es sich bei dem eingeschossigen Neubau um ein Wohnhaus mit neun Wohnungen, die alle nebeneinander liegen, so dass das Gebäude eine Art "Reihenhauscharakter" hat.

In dem Haus entstehen neun Drei-Raum-Wohnungen, jede verfügt über 83 Quadratmeter Wohnfläche. Zu jeder Wohnung gehören wahlweise ein oder zwei Stellplätze für Autos. Das Besondere an den Wohnungen ist: "Sie sind komplett barrierefrei und behindertengerecht", betont Michael Schönherr. So gebe es keine Stufen und keine Schwellen, auch die Duschen würden ebenerdig eingebaut.

Zu jeder Wohnung gehören ein Garten mit etwa 200 Quadratmeter Fläche und eine Terrasse. Diese befinden sich auf der Nordseite, denn: "In dem Haus werden überwiegend Menschen im Alter ab 55 Jahre leben, und die mögen es eher angenehm schattig im Garten, nicht heiß."

Das neue Haus wird Teil der Moskauer Straße sein. Alle neun Eigentumswohnungen sind bereits verkauft. "Der Bedarf an solchen altersgerechten Wohnungen ist sehr groß in Frankfurt", weiß Michael Schönherr, "wir hatten weit mehr Interessenten als für neun Wohnungen." Sein Unternehmen möchte deshalb weitere solche Häuser im Stadtgebiet errichten und sucht jetzt dafür geeignete Bauflächen.

Die Bauarbeiten in der Moskauer Straße 29a bis 31 hatten im November begonnen. Im Sommer wird das Haus fertig sein.