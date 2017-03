Ü-30-Party am Sonnabend

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) An diesem Sonnabend steigt in den Messehallen wieder die größte Party für alle, die dem Teeniedisco-Alter zwar längst entwachsen sind, sich aber noch lange nicht zu alt dafür fühlen, die Nacht zum Tag zu machen: "Subergs Ü-30-Party" ist mal wieder in der Stadt.