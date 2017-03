Thilo Sarrazins nackte Wahrheit

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Während es in anderen deutschen Städten immer wieder Proteste gegen Thilo Sarrazins Thesen gibt und Lesungen von ihm boykottiert werden, schien er in Neuenhagen bei der Vorstellung seines aktuellen Buches "Wunschdenken - Europa, Währung, Bildung, Einwanderung - warum Politik so häufig scheitert" größtenteils auf Zustimmung zu stoßen. Freitagabend. Ein Streifenwagen steht vor dem Eingang des Bürgerhauses. Zwei Polizisten stehen Wache. Doch es gibt keine Zwischenfälle. Gespannt, aber friedlich warten die Menschen auf Thilo Sarrazin. Pünktlich ist dieser angereist, trotz voll gepackten Tagesablaufs, wie er Moderator Jürgen Rummel verrät. Ein neues Buch ist schon wieder in der Mache, zum Mittag war er noch bei einer Fernsehaufnahme, zwischendurch trieb er etwas Sport.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558787/

Nur vom BER lässt der 72-Jährige lieber die Finger. Ansonsten mangelt es ihm nicht an Ratschlägen, wie's besser geht. In "Wunschdenken" geht er darauf ein, was den Erfolg von Gesellschaften ausmacht, erörtert die Gefahren politischer Utopien und Ideologien, stellt Regeln guten Regierens auf, deckt politische Fehler auf. Zugute kommt ihm dabei die Politikverdrossenheit der Menschen. "Die Bürger sind kolossal dankbar für jede Alternative zu Merkel", erkennt er an. Die Kanzlerin scheint in seinem Vortrag immer wieder die Hauptzielscheibe zu sein. Er spricht von einer getriebenen Geldpolitik ohne ausreichende Überlegung zu den Konsequenzen.

Klare Ansagen hat Sarrazin auch zum Thema Wahlkampf anderer Länder bei uns parat. "Das sollten wir untersagen. Wir machen doch auch keinen Wahlkampf in Holland für deutsche Urlauber." Die Asylpolitik ist eines seiner Lieblingsthemen. "Schau hin, wen du ins Land reinlässt", lautet eine seiner Parolen. Er spricht vom Selbstbetrug der Medien und Politik. "Ein bisschen Utopie ist gut, aber man darf sich die Welt nicht zurechtbiegen." Applaus vom Publikum.

350 Gäste hören sich die Lesung an, die einem Vortrag gleicht, und sind zur Diskussion bereit. Viele halten seine Thesen für nachvollziehbar. Leise Kritik gibt es von einer Zuhörerin, die seine Bevölkerungsentwicklungstheorien "polemisch" findet. Sarrazin wehrt ab, das sei "die nackte Wahrheit" und beruft sich auf Statistiken der UNO.

Seit 1973 ist Sarrazin SPD-Mitglied. Ein Zuhörer spricht ihn auf die Diskrepanz zwischen seinem Vortrag und der Partei an. Antwort: Die SPD wandele "auf geistigen Abwegen". Sarrazin lässt sich nicht aus der Bahn bringen und erzählt lieber noch einen Witz.