Linums Keeper entpuppt sich als Kopfballungeheuer

Dreetz - Langen 2:8

Tore: 0:1 Stefan Hofmann (17.), 0:2 Franz Simon (15./Eigentor), 1:2 Tristan Ribbe (24.), 1:3, 1:4 Hofmann (40., 51.), 1:5 Konstantin Hug (64.), 2:5 Adrian Bischkopf (76./Foul-Elfmeter), 2:6 Niklas Haack (86./Foul-Elfmeter), 2:7 Paul Bernhardt (89.), 2:8 André Schuler (90.)

"Eine klare Angelegenheit für den Titelaspiranten", so Reinhard Hebekerl. Die Dreetzer hielten in der ersten Hälfte noch gut dagegen. Doch in Hälfte zwei, besonders in der Schlussviertelstunde, brachen die Dämme. Langen hatte leichtes Spiel, sein Torverhältnis aufzubessern. Leichter als gedacht fiel der Sieg aus, zumal die Elf am Vorabend zu einem runden Geburtstag zusammengesessen hatte.

Sieversdorf - Breddin 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Jakob Rahn (18.), 1:1 Dustin Schmidt (72.)

In Rückstand gerieten die Gastgeber durch einen schweren Abwehrfehler. Breddin wirkte besser, versäumte aber das zweite Tor. Das 1:1 war ein sehenswerter Freistoß in den Winkel.

Nackel - Wusterh. 0:7 (0:1)

Tore: 0:1 Pascal Daube (43.), 0:2 Philip Hampel (55.), 0:3 Christian Müller (57.), 0:4, 0:5 Kevin Neumann (63., 78.), 0:6 Daniel Linkowitsch (80.), 0:7 Hampel (84.)

Blau-Weiß erwischte Blau-Weiß auf dem falschen Fuß. Klappte bei den Gästen aus der Stadt des Amtssitzes beinahe alles, so kam der Gastgeber nie in Fahrt. Sogar an der Höhe des Sieges mäkelte Nackel nicht. Wusterhausen zeigte sich in allen Belangen besser, spielte frisch auf und kam zum siebten Saisonsieg. Nach Herzberg (49 Tore) erweist sich die Offensive des FC mit 46 Toren als die zweitbeste der Liga.

Wustrau - Dabergotz 1:4 (1:1)

Tore: 0:1 Ramon Czichon (4.), 1:1 Timo Maurer (33.), 1:2 Fiete Will (49.), 1:3 Czichon (88./Foul-Elfmeter), 1:4 Daven Mohr (90.)

Die Gäste kamen immer wach aus der Kabine und gingen jeweils früh in Front. Wustrau haderte mit seiner schwachen Chancenverwertung und dem Team war anzusehen, dass es das erste Freiluft-Pflichtspiel in diesem Jahr war. "Wir haben uns heute selbst geschlagen", konstatierte Richard Müller vom Gastgeber. Die Wustrauer sprachen von einem typischen Unentschieden. Die Entscheidung fiel erst mit dem Elfmeter in der Schlussphase.

Linum - Heiligengr. 4:1 (1:0)

Tore: 1:0, 2:0 Maik Wodetzki (45., 49.), 2:1 Kevin Beelitz (56.), 3:1 Felix Hansen (64./Eigentor), 4:1 Florian Wille (71.)

Die Umstellungen in der Winterpause fruchten bei der SG: Thomas Jüstel wird in der Rückrunde zwischen den Pfosten stehen. Er ist Alt-Herren-Spieler. Stammkeeper Florian Wille findet eine neue Aufgabe in der Sturmmitte. Er traf gegen Heiligengrabe doppelt, obwohl der dritte Treffer Felix Hansen angeschrieben wurde. Läuferisch boten beiden Teams sehr ordentliche Kost. Nach dem Anschlusstreffer drängten die Gäste mächtig, doch Jüstel war kein zweites Mal zu bezwingen.

Fehrbellin - Herzberg 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Fabian Sander (21.), 1:1 Lennart Sternbeck (72.)

Gelb-Rot: Martin Boehr (65./Unsportlichkeit/Herzberger SV)

Nach Ansicht der Gastgeber hat er zwei Punkte verschenkt. War Herzberg in Hälfte eins noch spielbestimmend, kam der Tabellenerste in Hälfte zwei mächtig ins Wackeln. Fehrbellin hatte ein Chancenplus, konnte jedoch nur den Ausgleich durch den Debütanten Lennart Sternbeck erzielen. Kurz nach der Pause vereitelte der überragend haltende Alexander Loewe das zweite Tor durch eine sehenswerte Fußabwehr.

Rheinsberg - Wildberg

Diese Partie wurde am Donnerstag wegen Unbespielbarkeit des Rheinsberger Platzes abgesagt. Sie ist noch nicht neu angesetzt.