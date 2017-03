Fans stürmen "Kalte Walze"

artikel-ansicht/dg/0/

Musik hautnah: Die Gäste, die zur Eröffnung in die "Kalte Walze" kamen genossen den ersten Konzertabend. Gelobt wurde von den meisten die gute Stimmung in der neuen Gaststätte im Oranienwerk.

Die Entscheidung sollte sich als äußerst dienlich erweisen. Hätte Riehn allein auf Tresen und Küche in seinem Restaurant gesetzt, die Eröffnungsparty wäre wohl im Chaos versunken. Zu Hunderten strömten die Oranienburger am Freitag zur Premiere der "Kalten Walze". Und gekommen waren nicht nur die üblich anwesenden Musikfans, um sich bei den Konzerten von Plekwek, Liza+, Dudes and Lemonade und der Stammtischband zu amüsieren. Unters Volk mischten sich unter anderem auch Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke, Bürgermeister-Kandidatin Jennifer Collin, der Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann (alle SPD) oder auch Oberhavels IHK-Chef Philipp Gall mit einer Abordnung der Wirtschaftsjunioren. Das 50-Liter-Freibierfass, das Steffen Riehn seinen Gästen zur Eröffnung spendierte, war schon nach einer Stunde geleert. Und auch danach ließen die Barkeeper immer wieder nach ihrem Chef fahnden, weil Nachschub gebraucht wurde. Die Vorräte sollten bis zum Schluss reichen.

Oranienwerk-Manager Marco Bartsch sah sich mit Blick auf das fröhlich Treiben auf seinem Gelände jedenfalls darin bestätigt, mit Riehn und der "Kalten Walze" den passenden Nachfolger für den von Andreas Dalibor zum Jahresende aufgegebenen Ackerburger 2.0 gefunden hat. "Ich wusste, dass Steffen Riehn und sein Team das Projekt mit Leidenschaft angehen würden. Sonst hätte ich ihn auch nicht gefragt, ob er das Lokal übernehmen will." Dass Riehn kurzerhand noch Bier- und Imbisswagen organisiert hatte, um des Andrangs Herr zu werden, zeuge auch von dessen "gastronomischer Intelligenz", so Bartsch. "Das war eigentlich gar nicht geplant. Aber in den vergangenen Tagen gab es so viele Anfragen zur Eröffnung, dass abzusehen war, dass es etwas voller werden könnte. Steffen Riehn hat schnell darauf reagiert."

"Es ist grandios, wie viele Leute gekommen sind", freute sich Stampede-Musiker Hagen Pietrzak, der an diesem Abend mit der Band des Musikerstammtisches vor vollem Saal auf der Bühne stand. "Die Stimmung war riesig. Ich hoffe, dass es so bleibt und sich ,Die Kalte Walze' als Raum für die Oranienburger Bands und für kulturelle Experimente etabliert."

Ähnlich sahen es Musikerkollegen wie Samira Rohde von der Band "Josaja" und auch Gäste wie der Oranienburger Gymnasiallehrer Achim Dawid, der nach eigenen Angaben das letzte Mal als Schüler im früheren Kaltwalzwerk war. "Der Abend und die Konzerte waren cool und authentisch. Es ist schon bemerkenswert, wie sich Betreiber, Bands und Publikum hier miteinander identifizieren. Dieses Angebot ist eine Chance für Oranienburg. Wo können Menschen Ende 30, Anfang 40 in der Stadt schon ausgehen?"

Wünsche, die Steffen Riehn gern hörte. Natürlich war der Gastronom, der schon seit mehr als 25 Jahren den "Weidengarten" in der Oranienburger Kolonie Zukunft betreibt, mit der Premiere seines Expansionsprojekts überaus zufrieden. In die euphorischen Gesänge seines Publikums wollte er aber noch nicht einstimmen. "Entscheidend ist, ob es anhält. Es nützt ja noch nichts, wenn der Laden einen Abend lang voll ist, dann aber sechs Abende lang niemand kommt. Es bleibt ein Wagnis, aber ich hoffe, dass es klappt." Riehn will die kulinarischen Bedürfnisse mit einer überschaubaren, aber vom Gast beliebig kombinierbaren Karte und einer erlesenen Auswahl an Getränken befriedigen. Darüber hinaus will er sein Lokal als Projektionsfläche für Musiker und Künstler sowie als Veranstaltungsraum für Vereine, Firmen und Familien etablieren.

Anfragen von Künstlern nimmt Riehn unter steffen.riehn@arcor.de entgegen.