Schneller als Lionel Messi

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Mit 4,56 Sekunden war Tim Burow aus Gartz bei den Speed4-Meisterschaften in Schwedt schneller als Fußballprofi Lionel Messi. Mehr als 200 Kinder machten mit bei dem Bewegungsspiel im Oder-Center. Fast in allen Altersklassen dominierten dabei die Schüler aus Gartz.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558794/

Was ist nur mit den Schwedter Schülern los? Schwedt hat sportbetonte Schulklassen, jede Menge Olympiasieger hervorgebracht und galt mal als die sportlichste Stadt Brandenburgs. Bei der Schwedt-Meisterschaft auf dem Sprintparcours von Speed4 am Sonnabend im Oder-Center aber nahmen kaum Schwedter Schüler teil und auf das Siegertreppchen schaffte es niemand.

Dafür zeigten Gartzer, Pinnower und Angermünder Schüler deutliche Präsenz. Sportlehrerin Petra Schwarz konnte bei den Schulläufen von Speed4 fast alle Kinder ihrer Klasse in Pinnow begeistern, bei den Finalläufen in Schwedt dabei zu sein. Sie und zahlreiche Eltern feuerten ihre Kinder lautstark an. Auch Nadine Ziemann und Frank Schmidt aus Pinnow, deren 8-jähriger Sohn Robert es immerhin auf den 4. Platz der 2. Klasse schaffte.

Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl, Schirmherr der Aktion, absolvierte zur Eröffnung den Sprintparcours selbst. Aus Schwedt hatten lediglich die Tabaluga-Schule in Vierraden und die Evangelische Grundschule teilgenommen. Der 12-jährige Philipp Pascal Zschuppe aus der Tabaluga-Schule, der bei den Schulläufen noch die beste Zeit seiner Altersklasse lief, konnte beim Finale zumindest den 5. Platz, Charlotte Rath aus der Evangelischen Grundschule den 4. Platz ersprinten.

Die flinkesten Sprinter aber hatte die Grundschule Gartz mit Dagna Dabrowska (5,16 Sekunden) und Tim Burow, der 4,56 Sekunden schnell lief. Damit war Tim schneller als der Weltrekordhalter Lionel Messi vom FC Barcelona mit 5,11 Sekunden. Der Fußballstar lief allerdings mit einem Fußball, den er dabei über den Parcours dribbelte.

Speed4 ist so beliebt, weil es einfach ist, jeder kann sofort mitmachen, für Schulen und Schüler ist es kostenlos, es kennt keine Verlierer. Jeder Teilnehmer erhält seine Laufzeit sofort auf einen Zettel ausdruckt. Es gibt für jeden Urkunden und Medaillen, viele Preise von lokalen Partnern wie Oder-Center, AOK und OBI oder Schnupperreitkurse vom Reitclub Perle der Uckermark. Die Computermessung von Antritt, Sprint, Wende und Slalom per Lichtschranken fasziniert die Kinder obendrein und animiert selbst nicht so sportliche Kinder, sich immer wieder für einen weiteren, vielleicht noch schnelleren Lauf anzustellen. So bringt Speed4 in Bewegung.