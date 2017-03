Verblüffend frische Einblicke

artikel-ansicht/dg/0/

Annäherung an Paul Wunderlich: Zwei Besucherinnen gehen durch die Ausstellung "90 x Selbst". Rechts ist die Lithografie "Im Schatten deiner Flügel III" zu sehen, die 1985 in einer Auflage von 1000 Exemplaren gefertigt wurde © MOZ/Thomas Burckhardt

Sie komme immer wieder für ihr Leben gern nach Eberswalde, sagte Karin Székessy, die Witwe des im Juni 2010 in Südfrankreich verstorbenen Malers, Zeichners, Bildhauers und Grafikers, bei der Vernissage. "Paul Wunderlich stammt ja aus Eberswalde - und mich begeistert immer wieder, mit welchem Enthusiasmus hier die Erinnerung an ihn wachgehalten wird", betonte die bekannte Fotografin, die seit 1971 mit ihm verheiratet war. Die Präsentation seiner Werke in einem für Besucher offen stehenden Kreishaus sei deutschlandweit ohne Beispiel. "Hier kommen die Leute ohne museale Berührungsängste her und können sich ohne jede Scheu der Kunst nähern", betonte Karin Székessy, die der Paul-Wunderlich-Stiftung und dem Freundeskreis keineswegs nur mit anerkennenden Worten verbunden ist.

Darauf machte Frank Göritz, der Kurator der siebten Einzelschau mit Werken von Paul Wunderlich, die seit der Eröffnung 2007 im Kreishaus gezeigt wird, die Gäste der Vernissage aufmerksam. "Karin Székessy hat uns über all die Zeit, in der wir uns nun schon freundschaftlich verbunden fühlen, gut 100 Arbeiten ihres Mannes überlassen", sagte das Vorstandsmitglied im Freundeskreis. Sie habe einen maßgeblichen Anteil daran, dass die Stiftungssammlung auf mehr als 600 Werke angewachsen sei. Den Grundstock hatte das in der Eifel lebende Ehepaar Ernst und Hannelore Römer bereits 2005 gelegt, als es dem Landkreis Barnim 330 Druckgrafiken, 14 Gemälde und neun Skulpturen von Paul Wunderlich übereignete. Auch ein Großteil der Selbstporträts, die jetzt für zwei Jahre in allen drei Etagen des Kreishauses besichtigt werden können, habe Karin Székessy bereits als Zustiftung zugesagt.

Die Laudatio für "90 x Selbst" hielt Thomas Gädeke von den Landesmuseen Schloss Gottorf in Schleswig (Schleswig-Holstein), der schon die einführenden Worte zur ersten Paul-Wunderlich-Ausstellung in Eberswalde gesprochen hatte und als profunder Kenner seines Werkes gilt. "Paul Wunderlich wollte den geistigen Höhenflug nie für sich allein, er wollte ihn mit den Betrachtern seiner Werke teilen. Deswegen hat er stets nach handwerklicher Perfektion gestrebt", betonte der Laudator, der es als "geniale Idee" bezeichnete, über dessen Selbstbildnisse einen frischen Blick auf den Künstler zu ermöglichen, dessen Vielseitigkeit verblüffend sei.

Die Ausstellung wird um Zitate von Paul Wunderlich ergänzt, die ungeahnte Einblicke in sein Seelenleben ermöglichen. "Wer seine Technik gefunden (oder einfach übernommen) hat und bei ihr bleibt, ist tot. Wer seine Technik vergisst und Neues sucht, der lebt", heißt es da. "Meine Selbstbildnisse sind vollkommen ironisch. Ich füge mich selbst in die Bilder ein, wenn ich das Gefühl habe, dass ich selbst Teil der Szenerie bin", kommt Paul Wunderlich zu Wort. "Ich wüsste nicht, wie man Kunst definiert. Aber ich weiß gelegentlich, wie man sie macht. Und das, muss ich sagen, finde ich schon ziemlich viel", lautet ein Spruch des Künstlers, von dem bekannt ist, dass er in der Öffentlichkeit ungern redete.

Die älteste Arbeit, die in der Ausstellung gezeigt wird, stammt von 1966, die jüngste von 2007, dem Jahr, in dem das Paul-Wunderlich-Haus in seinem Beisein eingeweiht wurde.

"Die Schau ermöglicht uns eine völlig neue Sichtweise auf Leben und Werk des Künstlers, der 2008 zum Ehrenbürger Eberswaldes ernannt wurde", sagte Barnims Landrat Bodo Ihrke, der Hausherr im Kreishaus ist.