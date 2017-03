Lok legt in der Alba-Hölle vor

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Vor 1600 Zuschauern, die die Mercedes-Benz-Arena am Sonnabendnachmittag in eine Alba-Hölle verwandelten, ist Lok Bernau in die erste Playoff-Runde gestartet. Die Frankfurter Nachwuchsbasketballer waren nicht in absoluter Bestbesetzung nach Berlin gereist. Mit Max Merz, Niklas Kiel, Mahir Agva und Stefan Ilzhöfer fehlten drei Bundesligaspieler, die auch in der ProB zum Einsatz kommen können. Dennoch zeigte die Mannschaft von Gästetrainer Eric Detlev, dass der erreichte achte Hauptrundenplatz über die eigentlichen Stärken hinwegtäuscht.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558796/

In der ungewohnten Atmosphäre kamen die Bernauer gut aus den Startlöchern. Von Nervosität keine Spur - allerdings auch bei den Gästen nicht, die nach vier Siegen zuletzt keinesfalls chancenlos ins Achtelfinale gingen.

Ende des ersten Viertes kam die Lok bei einem 13:4-Zwischenspurt zum ersten Mal ins Laufen (22:14, 9. Minute). Zu Beginn des zweiten Viertels hatten die Frankfurter per Dreier durch Jamin Knothe das Spiel aber schon wieder ausgeglichen. (22:22, 11. Minute). Mit einem Dreier durch Ferdinand Zylka und einem Dreipunktspiel des Alba-Youngster fand die Lok aber schnell die passende Antwort. Ein weiterer Dreier durch Robert Kulawick ließ die über 1600 Fans in der Arena jubeln (31:24, 14. Minute). Gut zwei Minuten vor der Halbzeit wuchs die Bernauer Führung kurzzeitig in den zweistelligen Bereich. Die Skyliners verkürzten aber direkt durch Isaac Bonga und Travis Thompson zum 42:36 Pausenstand.

Die Bernauer Fans, die teilweise in Gruppen mit der Bahn in Berlin anreisten, sind da schon guter Dinge. "Wenn sie so weiter machen, packen die das", sagt Philipp Lipke, der selber in der U 10 bei Lok spielt und mit seinen Eltern nach Berlin gereist ist. "Die lange Anfahrt hat uns nicht gestört. Wir fahren auch so oft zu Alba, deshalb kennen wir das ja", sagt auch Mutter Kerstin. "Das ist doch toll, wenn man das Heimteam hier unterstützen kann."

Anfang der zweiten Hälfte zeigten die Lok-Korbjäger ihre schwächste Phase des Spiels. Der Vorsprung schmolz direkt zusammen. Lange drei Minuten dauerte es, bis Topscorer Pierre Bland die Fans auf den Rängen erlöste und mit einem Dreier die ersten Lok-Zähler markierte (45:41, 24. Minute). Er gab damit den Startschuss für einen 10:0-Lauf der Bernauer. Auf Frankfurter Seite blieb der Korb fast sechs Minuten lang "ungenutzt".

Die Bernauer Führung hielt bis ins vierte Viertel hinein. Ein Tip-Dunk von Tim Schneider und ein weiterer Zylka-Dreier ebneten dann den Weg zum Sieg. Pierre Bland sorgte mit einem Dreipunktspiel anschließend für die höchste Führung des Spiels und die Entscheidung (75:58, 38. Minute). Frankfurt verkürzte zwar noch, brachte den ersten Playoff-Sieg der Bernauer aber nicht mehr in Gefahr.

Mit 75:64 gehen die Brandenburger in der Achtelfinalserie in Führung und können am Sonnabend auswärts die "Best-of-Three"-Serie vorzeitig entscheiden. Bei einer Niederlage in Frankfurt würde es am 21. März (Dienstag) zu einem entscheidenden Spiel in Bernau kommen.

Bernau: Bland (20 Punkte), Zylka (15), Schneider (10), Kulawick (9), Parker-Rivera (8), Böhm (5), Glöckner (4), Wohlrath (2), Adamczak (2), Kovalev (0), Hundt (0), Valentic (0)