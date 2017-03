Kochen wie ein Könner

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) In der Ofen-Stadt-Halle hat es mit Sicherheit selten so gut nach Gewürzen gerochen. Die Bühne wurde buchstäblich zum Dampfen gebracht. Der Grund dafür war TV-Koch Christian Henze, der mit seinem Programm "Eine Portion Glück" den rund 150 Gästen Appetit auf kleine und große Experimente in der Küche machte.