Goldenes Quartett

Schwedt (MOZ) Mehr als 200 Bogensportler aus ganz Deutschland gaben sich in der Schwedter Sporthalle "Neue Zeit" zur ersten Deutschen Meisterschaft des Jahres 2017 ein Stelldichein. Mit vier Gold- und drei Bronzemedaillen war der Gastgeber äußerst erfolgreich.

Jüngster SSV-Starter: Jagdbogenschütze Finn Fredrich (M.) wurde Neunter in seiner Altersklasse U 17.

In allen Bogen- und Altersklassen der Bogenschützen mit den visierlosen Bögen wurden die nationalen Champions des Deutschen Bogensport Verbandes in zwei Durchgängen ermittelt. Der Gastgeber SSV PCK Schwedt war mit zwölf Schützen am Start und avancierte mit vier Gold- und drei Bronzemedaillen zu einem der erfolgreichsten Vereine Deutschlands.

"Ich bin stolz auf unsere Bogensportler. Sie meisterten die komplette Logistik der Ausrichtung einer Meisterschaft, waren damit hervorragende Botschafter unserer Nationalparkstadt und feierten zudem tolle sportliche Erfolge", so Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl bei der abschließenden Ehrung der Deutschen Meister. Gleich viermal wurden die grün-weißen Schützen der SSV PCK unter dem lautstarken Jubel der Zuschauer und begeisterten Fans ganz nach oben gerufen. Andreas Tollkamp, schoss in der Ü 55 mit 533 Ringen den Spitzenwert aller Jagdbogenschützen. Jaqueline Fredrich blieb mit ihrem Jagdbogen mit 510 Ringen nur zwei Ringe unter dem Deutschen Rekord. Robert Dieckow (Jagdbogen) kam auf 512 Ringe und Primitivbogenschütze Marco Feine gewann mit 422 Ringen souverän Gold für Schwedt. Für Jaqueline, Marco und Andreas war es der erste Titelgewinn ihrer Bogensportkarriere. Robert triumphierte nach dem Gold im Freien 2016 zum zweiten Mal in Folge.

Charlene Gaskow (U 20), Carolin Methke (Damen) und Uwe Wallura (Ü 45) - alle drei mit dem Jagdbogen - kamen als Drittplatzierte ebenfalls aufs Podest. Für Methke, als Schwimmerin vor wenigen Wochen noch als Schwedts Sportlerin des Jahres 2016 geehrt, war es die bis dato erfolgreiche Krönung einer Doppelbelastung als Schwimmerin und Bogensportlerin. Marco Usadel (Herren Jagd/4. Platz), Jenny Zecha (Damen Blank/5.), Mirko Huhnke (Herren Primitivbogen/5.), Heiko Poppe (Blank Ü 55/9.) sowie Finn Fredrich (Jagd/U17/9.) vervollständigten den Auftritt der Schwedter Bogensportler.

Aus Uckermark-Sicht war auch das Templiner Geschwisterpaar Myrna (13 Jahre/U 14) und Joshua Weiß (12 Jahre/U 12) dabei. Beide kamen auf Rang 4 ein. Der Schmöllner Gerd Zemmin (Ü 65) belegte Platz 6.

In der Teamwertung wurde die "Mission Gold" der Schwedter Jagbogenschützen durch einen Losentscheid gestoppt. Beim Titelverteidiger BSC Rheinberg aus Nordrhein Westfalen fehlte krankheitsbedingt ein Schütze. Der fehlende dritte Schütze hatte die Hoffnung, über das Nachrückerprinzip noch ins Team zu rutschen. In den Lostopf für zwei Plätze kamen drei Sportler, das Los entschied gegen den dritten Rheinberger.

SSV-Abteilungsleiter Rolf Neumann fasste den Bogensporttag wie folgt zusammen: Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Personal der Sporthalle lief alles reibungslos ab. Wir möchten uns gleichzeitig auch bei allen Unterstützern, Helfern, Vereinsmitgliedern und Förderern bedanken.