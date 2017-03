Werkzeuge, Behälter, Tafelkreide

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (mes) Backgeräte, Licht und Feuer, Wasser, Emaille, Kannen, Schalen, Butterformen, Gemüse, Wäsche, Tee, Brandmauern im Schatten, Stallarchitektur - alles vereint sich bei Peter Köppen unter dem Begriff Stillleben. Strukturiert in klaren Linien und klarer Farbgebung, dass man meint, alles direkt berühren und aus dem Bild herausnehmen zu können. Zur zweiten Eröffnung im neuen Ausstellungsjahr hatte die Galerie Bernau am Freitagabend eingeladen. Stillleben sind das zentrale Thema des Künstlers.

Die abgebildeten Gebrauchsgegenstände überzeugen mit ihrer Nützlichkeit: Geräte, Werkzeuge, Behälter und Arbeitsmittel sind den Bedürfnissen des Alltags angepasst. Peter Köppen hat sie zuvor in großer Sorgfalt angeordnet. Viele davon stammen aus einer Zeit, in der man noch Werte kannte. Es ist das Päckchen Wandtafelkreide in dieser Packung, die in genau dieser Farbe zum Leben in der Schule gehört hat. Oder eben das kleine Kofferradio Mikki 2 "Tatsächlich, wie schön, das hatten damals alle, die etwas auf sich hielten", so eine Dame. Sie konnte sich sogar noch an den Geruch des Leders erinnern.

Daneben Stillleben mit Werkzeugen für fast alle Berufsgruppen des Handwerks. Der Griff - glänzend, weil oft benutzt. Alltägliche Dinge für exakte Bohrungen, zum Hämmern, Messen, Trennen, Schleifen. Auf einem anderen Bild unter dem Titel Schreiben: Morsegerät, Federhalter, Anspitzmaschine. Köppen hat Kunstwerke aus ihnen gemacht - und das sind sie auch. Auf ihre Art. Nur dass es im Alltag eigentlich nie jemand bemerkt hat.

Eine Besucherin schiebt eine ältere Dame in einem Rollstuhl näher an die Bilder. Fasziniert betrachten sie die Dinge, die einst für einen Waschtag benutzt wurden. Es ist solange her und war weitaus schwerer und zeitaufwändiger als heute.

Die Ausstellung ist bis zum 22. April dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr in der Galerie Bernau zu sehen. Ein Kinder-Workshop mit Peter Köppen findet am 8. April um 11 Uhr in der Galerie statt.