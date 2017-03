Einsatz bleibt unbelohnt

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Die erste Mannschaft von Preussen Eberswalde muss in der Brandenburgliga weiter auf ihren dritten Heimsieg in dieser Saison warten. Durch das torlose Unentschieden gegen den Oranienburger FC Eintracht bleibt die Elf von Trainer Frank Rohde Elfter.

Sorgt für Stimmung: Die kleine Fangruppe des Oranienburger FC Eintracht feuert ihre Mannschaft immer wieder an, doch auch das verhilft den Gästen nicht zum Torerfolg.

Es wurde ein Spiel mit zwei total unterschiedlichen Halbzeiten. Einer recht durchwachsenen ersten Hälfte mit wenig Höhepunkten folgten nach der Pause spannende 45 Minuten, in denen halt nur die Tore am Ende fehlten.

Die Gäste mussten schon früh verletzungsbedingt Linksverteidiger Sebastian Knaack ersetzen. "Ein weiterer herber Verlust für uns", erklärte OFC-Trainer Hans Oertwig zur Pause, der bereits auf mehrere Leistungsträger verzichten musste. Es sollte noch schlimmer für die Gäste kommen. Und dies, obwohl das Spiel äußerst fair verlief und der souveräne Schiedsrichter Robert Nitz aus Seelow mit je einer Gelben Karte je Team auskam.

Die erste gute Torchance der Eintracht hatte Sascha Rentmeister mit einen Kopfball (18.). Das Spiel nahm zwar immer mehr Fahrt auf, jedoch echte Torgefahr kam beidseitig nicht richtig auf. Die Abwehrblöcke und die beiden Keeper ließen nur wenig zu. Beide Preussen-Stürmer, Christian Schlegel und Raif Yaman, fanden allein oder im Duett mit Steven Zimmermann und Yusaku Wasaki nicht die Lücke zum erfolgreichen finalen Torschuss. Den Gästen erging es nicht viel besser. Sie strahlten bei Ecken noch die größte Torgefahr aus.

Nach dem Wechsel ein ganz anderes Bild. Preussen prüfte sofort durch Yaman den Eintracht-Keeper. Dave Pankow stand übrigens letzte Saison noch im Preussen-Tor (acht Spiele). Lange hatte dann Pech, dass sein Nachschuss von Erik Heßler zur Ecke (49.) abgeblockt wurde. Eberswalde war nahe an einem Treffer dran. Die Elf von Trainer Frank Rohde zeigte jetzt eine wesentlich bessere Körpersprache als noch in Halbzeit eins. Es folgten weitere Duelle der Preussen-Stürmer und von Lange mit den Gästekeeper (56.), die aus guten Kombinationen sich entwickelten. Einziges Manko: Es wollte einfach kein Treffer gelingen.

Dass der OFC immer mehr in die Defensive gedrückt wurde, hatte seine Ursache laut Trainer Oertwig auch darin, dass Kapitän und Abwehrchef Jerome Malanowski nach gut einer Stunde ebenfalls angeschlagen vom Platz musste. Heßler und Miguel Unger übernahmen sofort die Regie und führten ihrer Elf mit etwas Glück zum Punktgewinn.

Die Dominanz blieb klar bei der Heimelf. Die Torchancen häuften sich. Dann sprintete Yaman Richtung Tor. Eintrachts Alexander Schütze warf sich in den Lauf des Preussen-Stürmer, riskierte fast einen Elfer, um die Gefahr zu bannen, und verletzte sich. Da das Wechselkontingent der Gäste schon ausgeschöpft war, musste man in Unterzahl die letzte Viertelstunde überstehen. Eberswalde powerte fortan noch intensiver, erspielte sich Ecken am laufenden Band, und blieb doch torlos.

Am Freitag geht es für die Eberswalder beim Ex-Verein von Trainer Frank Rohde, dem SV Falkensee/Finkenkrug, weiter.

Eberswalde: Peter - Krause, Hellmich, Stelse, Dymek, Zimmermann, Koepnick (73.Onoda), Lange, Wasaki, Yaman, Schlegel