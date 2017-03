Mehr politische Macht für die Frauen

artikel-ansicht/dg/0/

Die Professorin für öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht an der Universität in Kassel gehört auch dem Aktionsbündnis "Parité- mehr Frauen in die Parlamente" an. Sie legte in einem, mit vielen Daten und Fakten gespickten Vortrag den rund 30 interessierten Zuhörerinnen den historischen Werdegang der politischen Teilhabe der Frauen in der Bundesrepublik Deutschland dar.

"Warum sind immer noch in den Parlamenten die Frauen trotz des Gleichberechtigungsparagraphen im Grundgesetz unterrepräsentiert? " Mit dieser Frage stieß Dr. Silke Laskowski die angeregte Diskussion im Publikum an. Allerdings musste auf Nachfrage zuerst geklärt werden, welchen Stellenwert die Frauen in der DDR hatten.

Als Fazit des Abends nahmen die Stammtisch-Teilnehmerinnen die Erkenntnis mit, dass nur eine gesetzliche Änderung des jetzigen deutschen Wahlrechts und die Aufstellung paritätischer Wahllisten den Frauen mehr politische Macht verschaffen kann. Und der Aufruf von Dr. Laskowski, sich dafür zu engagieren, traf auf viele offenen Ohren.