Großwoltersdorf rüstet um

artikel-ansicht/dg/0/

Großwoltersdorf (GZ) Bisher hat sich keine Elektrofirma gefunden, die einen Wartungsvertrag mit der Gemeinde Großwoltersdorf abschließen will. "Die Firmen sind alle randvoll mit Arbeit und haben kein Interesse", sagte Gemeindevertreter Andreas Ott (WG Großwoltersdorf), der sich mit der Amtsverwaltung zu dem Vorhaben regelmäßig austauscht. Ziel sei es, eine Firma zu binden, die sowohl die Reparaturen an den Laternen vornimmt als auch die Schaltkästen betreut. Derzeit bereite die Amtsverwaltung die Ausschreibung vor. Darin sollen die Stundensätze und auch die Zeiten, in denen die Firma etwaige Schäden reparieren muss, festgeschrieben werden. "Wir geben nicht auf", sagte Ott. Die Suche gehe weiter. So lange bleibe es beim bisherigen Prozedere. Bisher sind Elektriker drei verschiedener Firmen für die Reparaturen von Schäden auf dem Gemeindegebiet zuständig.