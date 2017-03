Wie macht man seinen Hund glücklich?

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) "Was braucht mein Hund zum Glücklichsein?" - diese Frage soll ein kurzweiliger Vortragsabend mit Little Big Dogs aus Berlin am Freitag im Awo-Erlebnishof in Beeskow beantworten. Erklärt werden Tricktraining und Suchspiele im Alltag, Cavaletti, das Hürdentraining ohne Springen, Muskelaufbau, Koordinationstrainung und Degility, ein Sport, bei dem Geschick und Teamarbeit im Vordergrund stehen. Gesprochen wird über Vertrauen, Führung und Aktivität - die drei Säulen der Mensch-Hunde-Beziehung.