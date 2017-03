Leonard wird in zwei Sprachen vorgelesen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Fürstenwalder Stadtbibliothek und das Eine Welt Projekt des Evanelischen Kirchenkreises organisieren am Donnerstag eine zweisprachige Vorlesestunde in Deutsch und Arabisch. Sie findet um 16 Uhr in den Räumen der Bibliothek für Kinder von sechs bis zehn Jahren statt.