Immer mehr Angelfreunde

Angermünde (MOZ) In Schwedt und Angermünde gibt es immer mehr Angler. Der Kreisanglerverband zählt in seinen 21 Vereinen inzwischen 2423 Mitglieder, knapp 100 mehr als ein Jahr zuvor. Zeitgleich ging die Zahl der Angelgewässer zurück, weil sich neue Besitzer gegen die Angler stellen.

Es ist keine zehn Jahre her, als der Zusammenschluss der Angler im hiesigen Kreisverband gerade mal 999 Mitglieder zählte. Das war 2007. Für 2016 konnte der Vorsitzende Andreas Hans die stolze Zahl von 2423 Mitgliedern verkünden. Das sind 94 mehr als vor einem Jahr, darunter 41 Kinder und Jugendliche. Vor allem der guten Öffentlichkeitsarbeit solcher aktiven Mitglieder wie Thomas Henning habe man diesen Erfolg zu verdanken, erklärte Andreas Hans in seinem Rechenschaftsbericht und hob dabei auch die Beitragsserie der Märkischen Oderzeitung über die Anglervereine hervor.

Um so problematischer bezeichneten die Angler den alarmierenden Verlust an Angelgewässern. "Die Stiftung Nabu als neuer Besitzer einiger Gewässer hat unserem Landesverband mitgeteilt, dass sie weder jetzt noch in Zukunft mit uns neue Fischereipachtverträge abschließen wollen", berichtete Andreas Hans und erklärte kämpferisch: "Was haben wir von unserer Natur, wenn wir sie nicht erleben dürfen? Was haben wir von unseren Seen, wenn wir sie nicht mehr beangeln dürfen? Darum werden wir weiter um unsere Heimat kämpfen!"

Noch habe der Anglerverband im Angermünder Raum rund 30 Gewässer in Pacht, darunter viele Klein- und Kleinstgewässer, im Schwedter Raum vier. Die Vergabe von Seen an Naturschutzverbände schreite jedoch voran. Im Landiner Bereich verlor der Anglerverband mit dem Großen und Kleinen Stebensee und dem Entengrützenpfuhl gleich drei Angelgewässer, im Angermünder Bereich den Glambecker See. Die Berufsfischerei dürfe zwar wie in Landin Angelberechtigungen ausstellen, aber nur begrenzt. Betroffen ist davon zum Beispiel der Verein Anglerglück Landin mit 55 Mitgliedern, darunter viele Kinder und Jugendliche. Der Berufsfischer als Pächter darf am Dorfteich jedoch nur um die 30 Angelscheine ausstellen. Und die sind oft unattraktiv, wenn der Fischer die Seen abgefischt hat.

Der Verband der Angler würdigte auch den ehrenamtlichen Einsatz der Fischereiaufseher, die viele Stunden ihrer Freizeit opfern, um für Ordnung, Sauberkeit und die Einhaltung der Gewässerordnung und des Fischereigesetzes zu sorgen. Dabei wurden sie zum Beispiel am Wolletzseeauch beschimpft und bedroht. Hans appellierte an die Vereine, Einfluss auf die Mitglieder zu nehmen, sich nicht gegeneinander zu stellen, sondern sich gemeinsam für den Erhalt der Natur und Gewässer stark zu machen.

Der Kreisanglerverband Angermünde Schwedt ist mit mehr als 2400 Mitgliedern der größte im Kreis Uckermark. Ihm gehören auch 12 Anglervereine mit 350 Mitgliedern aus Schwedt an, die sich als Stadtanglerverband dem Kreisverband anschlossen. Außerdem gibt es den Kreisanglerverband Uckermark in Prenzlau, dem sich zwei Schwedter Vereine anschlossen, und den Kreisanglerverband Templin.

Auf der Jahresmitgliederversammlung zeichnete Andreas Busse den scheidenden Vorsitzenden der Ortsgruppe Angermünde, Dirk Busse, mit einer Anerkennung aus. Der 53-jährige Busse leitete den Verein mit 170 Mitgliedern über sieben Jahre, bevor er die vakante Stelle des Schatzmeisters übernahm. Seine Funktion als Vorsitzender übernahm der 44-jährige Angelfreund Thomas Henning.