Reise-Strapazen haben sich gelohnt

artikel-ansicht/dg/0/

Durlach (MOZ/Jörg Matthies) Mit einem souveränen Auswärtssieg im Gepäck konnten sich die Gewichtheber des Oder-Sund-Teams Schwedt/Stralsund am Sonntagmorgen aus Karlsruhe auf den 800 Kilometer weiten Heimweg an die Oder machen. Sie hatten den ersten Relegationswettkampf um den siebten Platz in der 1. Bundesliga beim KSV Durlach mit 3:0 und mehr als 100 Relativpunkten Vorsprung klar für sich entschieden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558826/

Nur zweimal mussten die Verantwortlichen um Trainer Roland Taubert am Abend zuvor (Wettkampfbeginn 19 Uhr vor nur rund 40 Zuschauern) ein bisschen zittern: "Leon Schedler hat seine ersten beiden Versuche im Reißen nicht bewältigt, dann zum Glück aber den dritten gültig in die Wertung gebracht. Und beim Stoßen hat es ihm dann Jon Luke Mau nachgemacht", berichtete Taubert am Telefon.

Das Heim-Team aus Baden-Württemberg hatte seinen ausländischen 170-Punkte-Athleten Bernandin Kingue Matam nicht aufgeboten. So wurde bereits in der ersten Teildisziplin die Favoritenstellung der am Freitag angereisten Gäste deutlich. Fast 60 Zähler nahm das Oder-Sund-Sextett dem Gastgeber im Reißen ab. Beeindruckende Vorstellungen zeigten vor allem Tomasz Rosol, Roman Klis und Ken Fischer mit jeweils drei gültigen Hebungen - Letzterer setzte damit den Auftakt für einen besonders starken Wettkampf, in welchem er seine persönlichen Bestleistungen in beiden Teildisziplinen und folglich auch im Zweikampf verbesserte und somit auch seinen Liga-Punkthöchstwert auf 126,4 Zähler steigerte. Sechster im Bunde bei den Gästen war Karl Waldemar Schiffer, für den im Reißen lediglich der dritte Versuch noch etwas zu schwer war.

Die Oderstädter, bei denen Martin Adler als möglicher Ersatzstarter und Co-Trainer Jan Schulze ebenfalls die rund 1600 Kilometer auf sich genommen hatten, zeigten sich auch im Stoßen konzentriert. Schedler beeindruckte, als der Sicherheitsversuch mit 110 kg nach dem wackligen Reißen ins Protokoll gebracht war, mit Steigerungen um zehn und noch einmal acht Kilogramm bei seinen nächsten Hebungen - 128 kg waren schließlich eingestellter Bestwert. "Er hatte sich wirklich stark in den Wettkampf hineingearbeitet", honorierte Taubert diesen Auftritt. Mau steigerte trotz Fehlversuch um fünf Kilo, für die er dann aber auch zwei Anläufe brauchte. Bis auf die letzte Hebung von Schiffer (153 Kilo wären auch persönlicher Bestwert gewesen", kommentierte Roland Taubert) gab es keinen weiteren ungültigen Versuch mehr beim OST-Sextett. Weil die Sache entschieden war, konnte Klis auf die letzte Hebung verzichten. Im Stoßen schaffte der Gast noch einmal ein 51-Punkte-Plus.

769,4:658,0 Relativpunkte standen am Ende zu Buche. "Nach diesem gelungenen Auswärtswettkampf können wir davon ausgehen, dass wir die Saison als Bundesliga-Siebter abschließen", ist sich der Trainer sicher. Taubert aber verspricht: "Wir werden zum Rückkampf nicht weniger ehrgeizig auf die Heberbühne gehen - vor allem wollen wir unserem treuen Publikum am 25. März zum Saisonabschluss noch einmal eine sehr gute Vorstellung liefern."