Ehekrieg landet nachträglich vor Gericht

Schwedt (MOZ) Die Scheidung von seiner Frau hatte ein Rentner aus Dortmund offensichtlich noch nicht überwunden. Er musste nach der Trennung aus dem Haus und ist wieder in seine alte Heimat gezogen. Um einige Unterlagen aus dem Haus abzuholen, verabredete er sich nach eigenen Angaben mit seiner Exfrau. Diese aber ignorierte angeblich den 66-Jährigen vor dem Haus, der daraufhin wütend rief: "Du bist das größte Stück Scheiße was ich kenne. Hast mir den Lebensabend versaut, dafür werde ich dir das Genick brechen."

Das ließ sich die Frau allerdings nicht gefallen und erstattete Anzeige gegen den Sprücheklopfer. Gegen den ergangenen Strafbefehl legte der Mann dann Einspruch ein. Vor dem Strafrichter des Schwedter Amtsgerichtes musste er sich nun wegen der Beleidigung verantworten.

In der Verhandlung bestritt er die Vorwürfe. "Ich wollte doch nur meine persönlichen Unterlagen abholen, was mir auch zugesichert wurde", sagte der Angeklagte zu seiner Rechtfertigung. Da die Schlösser ausgetauscht waren, komme er da ja nicht mehr alleine ran. Sie allerdings habe ihn abtreten lassen. "Dabei habe ich sie nur darauf hingewiesen, wenn sie die Unterlagen nicht herausgibt und sich das Finanzamt meldet, dass es ihr das Genick brechen kann", so der 66-Jährige. Mehr habe er nicht gesagt und die angeblichen Beleidigungen entsprechen nicht seiner Ausdrucksweise.

Er musste nach einem anwaltlichen Schreiben damals das Haus verlassen, das die Frau geerbt hatte. Viele Umbauten habe er selbst getätigt, Kraft und Zeit über Jahre investiert. Nun stehe er vor dem Nichts und lebe von 755 Euro Rente im Monat. Die ausführliche Schilderung der ehelichen Krise und der Hintergründe der Trennung unterband der Staatsanwalt mit der Frage: "Was ist Ziel des Einspruchs gegen den Strafbefehl, sicher doch nicht der nachträgliche Ehekrieg?" Die Verteidigerin sah eine willkürliche Handlung der Anzeigenerstatterin zu dem Vorfall, es stünde Aussage gegen Aussage. Eine Glaubwürdigkeitseinschätzung sei angebracht.

"Wir können hier nicht die Geschichte des Ehestreites aufarbeiten", gab der Staatsanwalt zu bedenken. "Klar ist, es ist etwas gesagt worden, zumindest bezüglich aufs Finanzamt." Das allein würde für den Anklagevorwurf ausreichen.

Auch der Richter empfahl, den Einspruch zurückzunehmen oder eine Verfahrenseinstellung gegen eine Geldauflage von 250 Euro zu erwägen. Das sei immer noch günstiger als alle anderen Optionen, argumentierte das Gericht, zumal auch der Vorwurf der Nötigung in Betracht komme. Dem stimmten letztlich alle Beteiligten zu.

Die Zahlung der Geldbuße kann nun in fünf Monatsraten erfolgen, dann wird das Verfahren endgültig eingestellt. Der Vorteil für den Mann: Er erhält kein Eintrag ins Strafregister.