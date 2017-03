Mahnerin übt Gesellschaftskritik

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Ein dumpfes, bedrohliches Grollen, ein schmerzentstellter Schrei in der Dunkelheit und dann ein zögerlicher Spot auf die Hauptdarstellerin: Kassandra. So begann am Freitagabend im Martin-Luther-Saal der Evangelischen Stadtkirchengemeinde die Aufführung von "Kassandra", Tochter des trojanischen Königs Priamos und seiner Frau Hekabe, in einer von Christa Wolf autorisierten Bühnenfassung: Der Gott Apollon schenkt Kassandra ihrer Schönheit wegen die Gabe der Weissagung. Als sie jedoch seine Verführungsversuche zurückweist, verflucht er sie und ihre Nachkommenschaft, auf dass niemand ihren Weissagungen Glauben schenken sollte. Daher gilt Kassandra in der antiken Mythologie als tragische Heldin, die das Unheil voraussah, aber kein Gehör fand.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558828/

Als Alleindarstellerin in der Rolle der tragischen Königstochter trat Cornelia Gutermann-Bauer vom Berliner Turmalin-Theater auf. Die Regie übernahm Günter Bauer. Zur Begrüßung sprach Marietta Böttger, Beauftragte des Landkreises Barnim für Gleichstellung, Migration und Integration.

In Mimik und Gestik sowie mit ihrer äußerst ausdrucksstarken stimmlichen Interpretation gelang Cornelia Gutermann-Bauer, die mehr als 60 Zuschauer an der teilweise erdrückend-beklemmenden Atmosphäre der stets bedrohlich wirkenden Handlung teilhaben zu lassen. Am Ende steht der vorausgesagte Untergang Trojas. Der über die gesamte Dauer des rund 80-minütigen Stücks, bis auf die spärlichen wechselnden Spots, in völliges Dunkel gehüllte Raum tat ein Übriges, um die Intensität des Gesehenen durch minimalistischen Einsatz zu verstärken.

"Ganz hervorragend", befand Solveig Opfermann aus Oderberg am Ende begeistert. Cornelia Zschiesche, Lehrerin am Eberswalder Humboldt-Gymnasium, war mit Schülern des Leistungskurses im Fach Deutsch gekommen und gab sich ebenso überzeugt. Die Zwölftklässler Mauritia, Veronique, Sarah, Jodokus und Paul fanden die Darstellung sehr aufschlussreich. "Mit dem Werk von Christa Wolf wollte ich den jungen Menschen eine bedeutende Schriftstellerin der DDR vorstellen", so Zschiesche. Zudem enthalte gerade "Kassandra" auch ein gesellschaftskritisches Moment, das auch heute trotz aller Wandelungen noch von uneingeschränkter Aktualität sei, erklärt die Pädagogin. So könne man, bezogen auf die DDR-Vergangenheit, in der Rolle des Wachsoldaten Eumelos durchaus auch ein Gleichnis für die Tätigkeit der Staatssicherheit sehen, beschreibt sie.

Die Freizeitmalerin Waltraud Voigt aus Eberswalde wurde durch die Figur der Kassandra inspiriert, ein Triptychon zu malen, das Kassandra, Helena und Penthesilea zeigen soll. Der Besuch des Theaterstücks sollte dem besseren Verständnis dienen.

Die Veranstaltung wurde im Rahmen der Brandenburgischen Frauenwoche vom Barnimer Netzwerk gegen Gewalt an Frauen in Zusammenarbeit mit dem Dreist-Verein organisiert, der sich geschlechtsspezifischer Bildungs-, Sozial- und Beratungsarbeit widmet.