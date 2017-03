"Weibliche Wortendung hilft nicht"

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Von den Gendersprachproblemen bis hin zu den wirklichen sozialen und emanzipatorischen Fragen der Lage der Frauen spannte sich die Rede von Landrat Gernot Schmidt (SPD) zur Frauentagsfeier am Sonnabend im kleinen Kulturhaussaal. "Es nutzt der Alleinerziehenden wenig, wenn an die Wörter eine weibliche Endung gehängt wird", betonte Schmidt. Um so wichtiger sei, dass das, was zum Beispiel die Bundesfamilienministerin mit der Besserstellung Alleinerziehender angeschoben hat, auch künftig fortgesetzt werden kann. Zudem ermunterte der Landrat die Frauen dazu, sich dafür einzusetzen, dass auch die Frauen aus anderen Kulturkreisen, die aus verschiedenen Gründe nach Deutschland kommen, ihre von den deutschen Gesetzen garantierten Rechte bekommen.