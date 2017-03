Gemeinsam statt einsam kochen

artikel-ansicht/dg/0/

Für geflüchtete Jugendliche ist es häufig schwierig, in ihrer Freizeit mit gleichaltrigen deutschen Jugendlichen in Kontakt zu kommen, so die Mitteilung aus dem Gymnasium. Gleichermaßen haben Jugendliche des Wriezener Gymnasiums ihr Bedauern geäußert, dass es so wenig Berührungspunkte mit gleichaltrigen geflüchteten Jugendlichen gibt. Das wollen sie mit dem Projekt ändern. Es sollen Kontakte aufgebaut und eine Verstetigung dieser Kontakte entstehen.

Ein erstes Kennenlernen haben die Mädchen und Jungen jetzt hinter sich gebracht. Gemeinsam ging es an den Herd und an den Ofen, um zu kochen. So steuerten die Projektteilnehmer nach einem freudigen Empfang im Elisabethstift gleich in die Küche, wo ein riesiger Berg Kartoffeln darauf wartete, geschält zu werden. Doch es gab genug fleißige Hände, sodass die Arbeit schnell gemacht war. Während das Essen noch vor sich hin köchelte, zeigten die Jugendlichen des Elisabethstifts den Gästen aus Wriezen das Haus und ihre Zimmer. Auch für Tischtennis und Kicker blieb noch genügend Zeit, bis sich danach alle mit hungrigen Mägen über das Essen hermachten.

Im Anschluss wurden Ideen für weitere gemeinsame Aktionen gesammelt. Das Ergebnis klingt vielversprechend: Von einer Kanutour über einen Breakdance-Workshop bis hin zum Abenteuer im Hochseilgarten stehen einige Höhepunkte auf dem Programm, die dank der Unterstützung des Lokalen Aktionsplanes Märkisch-Oderland (LAP) umgesetzt werden können. Auch der CVJM Wriezen will sich an einigen Aktionen beteiligen.