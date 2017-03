Frischemarkt hat noch viel Platz

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (rmk) Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat am Sonnabend der wöchentliche Frischemarkt auf dem oberen Brunnenplatz stattgefunden. Doch auf dem Areal an der Haltestelle Brunnenplatz blieb noch viel Fläche leer. Nur zwei Händler boten ihre Blumen, Äpfel und anderes an. Sowohl Martin Maire als auch Thomas Sader hatten gut zu tun und sorgten mit ihrer Auswahl an Frühjahrsblühern für einen Farbtupfer im noch tristen Märzgrau der Innenstadt.