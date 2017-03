Feiern für fabelhafte Frauen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1558834/

Zur langjährigen Tradition gehört in Hennickendorf die Frauentagsfeier in der Berufsbildungsstätte des Handwerks. Zur Tradition gehört es auch, dass der Hennickendorfer Förderverein für Städtepartnerschaft, Kultur und Sport das Programm organisiert. Im Festjahr des Ortes - er wird 650 Jahre alt - ging es dieses Jahr "hausgemacht" und generationenübergreifend zu. So traten kleine Hennickendorfer der Tanzschule Kolibiri auf, es folgten die jungen Damen von Dance4friends und als Höhepunkt die Wilden Wachteln des älteren Jahrgangs. Bürgermeister André Schaller, der später mit Gemeindevertreter Norbert Pose an jede Dame eine Rose verteilte, hatte die Feier gemeinsam mit Ortsvorsteherin Monika Döppner-Smyczek eröffnet.

Kleider sind dieses Jahr ein Muss und die Farben rot und schwarz in zig Kombinationen der Tipp für die Modebewusste. Petra Lindemann, die in Müncheberg die Boutique "Aufhübschzone" betreibt, hatte zur dritten Modenschau eingeladen und rund 120 Frauen und Männer kamen, um sich anzuschauen, was 2017 ganz besonders "in" ist. Das Schöne an der Schau, die liebevoll von den Frauen des Fördervereins der Stadtpfarrkirche begleitet wurde, die Kuchen und Sekt anboten, ist, dass die Models ganz normale Maße hatten. "Wir sind hier von schmal bis breit. Und wollen zeigen, dass sich jede Frau hübsch anziehen kann. Jede trägt auch nur das auf dem Laufsteg, was sie selbst mag", sagte zum Beispiel Marion Worms, die auf dem Catwalk in Müncheberg unterwegs war. Abgerundet wurde der Augenschmaus am Sonnabendnachmittag durch die Travestie-Show mit Jürgen, alias Die schöne Müllerin.

Afrika war das zentrale Thema zur Feier von gut 20 Frauen in Wesendahl. Jürgen Projahn und Ronny Schulze, die den Service übernommen hatten, servierten neben Kaffee und Kuchen beispielsweise auch einen Cocktail namens "African Breeze". Auf den Videos und Bildern, die Martina Sörgel von ihrer Safari in südafrikanischen Nationalparks zeigte, gab es dann eine Begegnung mit grasenden Elefanten, Kap-Büffeln und Zebras, aber auch im Fluss trinkenden Giraffen sowie wegen der Hitze eher trägen Löwen und Leoparden. Neben dieser Programmbereicherung lockten österliche Kunstwerke aus dem Hobbyclub.

Ein Quiz mit teils ernsthaften, teils satirisch-hintergründigen Fragen hatten die gut 50 Frauen bei der Feier in Klosterdorf zwischen Kaffeerunde, Bildern vom vorjährigen Teichfest und erster Tanzrunde zu beantworten. Für die drei Gewinnerinnen gab es ein Fläschchen Sekt. Bevor zu vorgerückter Stunde noch die "Klosterbrüder" (zuvor teils schon in ziviler Aufmachung als Servicekräfte im Einsatz) in Aktion traten, schauten am frühen Abend SPD-Landtagsabgeordnete Simona Koß und Bundestagskandidat Stephen Ruebsam vorbei. Sie hatten Rosen, drei Suppen sowie einige Lieder und Gedichte mitgebracht.