Hennigsdorf aus Lego

Dort gingen die jungen Baumeister mit großem Eifer an ihr Werk. Dafür wurden 20 000 bunte Legosteine, eine Leihgabe aus Cottbus und nach Farben sortiert, in mehr als zwei Dutzend Kisten angefahren. In zwei Bauphasen, jeweils am Vor- und Nachmittag, waren die Mädchen und Jungen mit großem Eifer dabei und ließen nach und nach ein neues Hennigsdorf erstehen. "Die Stadt wird nicht originalgetreu, eher mit viel Fantasie gebaut", erklärte Elke Schaake, eine der 20 Betreuer der Kirchengemeinde. Den Kindern wurden zuvor Bilder markanter Gebäude von Hennigsdorf gezeigt. Ob Bahnhof, Schule, Kindergarten, einiges war wiederzuerkennen auf dem großen Legolandtisch. So wie beispielsweise das Hochhaus, das Alte Rathaus oder die Stadtbibliothek. Die Kinder waren kreativ und hatten richtig Spaß. So hatten sie die Ausnüchterungszellen in der Polizeistation mit Ampeln versehen. Leuchtet diese rot, war besetzt, bei Grün natürlich frei. "Ein abnehmbares Dach", erklärte Philipp beim Werkeln an seiner Fassung der Sparkasse. Ob es auch einen Safe gibt, verriet er nicht. "Das wird eine Achterbahn", sagte Marta. Dann breitete sie die Arme aus und setzte vorsichtig das kleine, ziemlich lange Gleisbett auf seine Pfosten. Daneben leuchtete schon das Gelb des Badestrandes an der Havel. Am großen Tisch standen die Baumeister Schulter an Schulter.

Jeder war mit seinem Abschnitt beschäftigt. "Wir bauen einen Kindergarten", erklärte Jonas und steckte mit Freund Wilhelm die orangefarbenen Steine zusammen. Immer wieder lief ein Kind mit einer Kunststoffschachtel los und suchte in den Koffern nach Legobauteilen - Fenster, Türen aber auch Pflanzen und Tiere, die sie für ihr Objekt benötigten, waren gefragt. Auch Jean aus Hennigsdorf suchte. Ihr fehlten roten Steine. "Ich baue ein Haus, in dem die Menschen würdig leben könne", sagte die Zwölfjährige, die mit ihrer Familie vor zwei Jahren aus Syrien in die Stadt kam. Sie gehört, wie viele der kleinen und großen Besucher der Lego-Tage, zur Gemeinde. Wichtig für den Veranstalter war es, dass alle Gäste zwei unbeschwerte Tage in kirchlichem Rahmen gemeinsam verbringen.

Am Sonntag war um 16 Uhr Baustopp. Die Lego-Tage fanden dann mit Ausstellung und Baucafé im Garten ihren Abschluss.