Rechtsanwalt führt Barnims Liberale

Eberswalde (MOZ) Der 60 Mitglieder zählende FDP-Kreisverband geht zwar mit einem neuen Vorsitzenden, aber noch ohne eigenen Bundestagskandidaten ins Wahljahr 2017. Auf einem Kreisparteitag in Eberswalde ist der Rechtsanwalt Ronny Fölsner (41) am Sonnabendnachmittag zum Nachfolger von Martin Hoeck (32) gewählt worden, der nicht noch einmal angetreten war. Für den neuen Frontmann der Barnimer Liberalen haben in geheimer Wahl bei einer Enthaltung 18 der 19 Delegierten gestimmt. Ronny Fölsner ist verheiratet und hat zwei Kinder. Bereits am Vormittag war er, ebenfalls ohne Gegenkandidaten, als Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes Eberswalde wiedergewählt worden, der im Altkreis 28 Mitglieder hat. Auch in diesem Ehrenamt hatte Ronny Fölsner im Februar 2016 Martin Hoeck abgelöst, der jetzt keine Parteifunktion mehr innehat.