Konzert zum Frauentag

Gartz (MOZ) Das Frauentagskonzert in Gartz ist seit Jahren eine lieb gewonnene Tradition. So auch am Sonntag, als rund 80 Besucher den festlich hergerichteten Kanonenschuppen füllten, um dem Preußischen Kammerorchester und dem Gesangssolisten Oskar Koziolek-Goetz zu lauschen.