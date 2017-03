Katalysator fürs Wir-Gefühl

artikel-ansicht/dg/0/

Gastgeber am Start: Thomas Oesterling, Geschäftsführer vom 1a Autoservice Barnim, wirft den Eisstock in Richtung Daube. Seine Mannschaft schafft die Qualifikation jedoch nicht. © MOZ/Thomas Burckhardt

Am Sonnabend haben beim 1a Autoservice Barnim an der Eberswalder Straße alles in allem 16 Mannschaften aus Eberswalde, Bernau, Joachimsthal, Lichterfelde und Berlin-Marzahn die dritte Vorrunde im Wettstreit um den siebten Barnimer Eisstock-Cup ausgetragen, dessen Finale an 2. April im Sportzentrum Westend ausgetragen wird. "Pro Vorrunde kommen die besten Drei weiter", sagte René Hoffmann, der den Partnern für Gesundheit vorsteht, die in diesem Jahr erstmals die Turnierserie ausrichten, als Moderator und Organisator des etwas anderen Wettbewerbs aber schon von Anfang an dabei ist.

"Bei diesem Sport kann ohne größeres Training einfach jeder mitmachen", erklärte Thomas Oesterling, Geschäftsführer der die Vorrunde ausrichtenden Werkstatt, was ihn am Eisstockschießen begeistert. "Außerdem wird der Teamgeist geweckt", hat der Eberswalder erfahren, der selbst als einer der vier Spieler seiner Mannschaft dabei war.

Für die Mannschaft Not & Elend aus Eberswalde, die aus Freunden, Kunden und Geschäftspartnern von Hoffmann & Brillen bestand, trat René Karnstedt als Kapitän an. "Der Name ist aus einer Sektlaune heraus entstanden", verriet er. Die Mannschaft sei motivierter, als ihre in die Irre führende Bezeichnung vermuten lasse, sagte René Karnstedt. Das Tolle an dem Spiel sei, dass es auf Strategie, Geschick und Glück ankomme.

Hinter den Roten Rebellen verbarg sich eine Abordnung der SPD Finow, in der auch der Ortsvereinsvorsitzende Ringo Wrase kräftig mitmischte. "Ich bin der Grund dafür, dass wir auf der Kunsteisbahn nie gewinnen", stapelte der Finower tief.

Die Vorrunden am 18. März in Bernau und am 25. März in Finowfurt sind ausgebucht. Fürs Finale haben sich am Sonnabend Foliegice, Eiscafé Venezia und Die Schlafmützen qualifiziert.