Hausaufgabenhefte eingetroffen

Wriezen (MOZ) Es ist identitätsstiftend und heiß begehrt. Mit diesen Worten könnte man das Hausaufgabenheft der Wriezener Salvador-Allende Schule beschreiben. Die neue Auflage für das kommende Schuljahr 2017/18 ist nun in der Schule eingetroffen, sagt der stellvertretende Schulleiter Frank Püschel, und freut sich über das rege Interesse an dem Heft. "Wir haben immer auch wieder Nachfragen von Schülern, die bereits von der Schule abgegangen sind", so Püschel.