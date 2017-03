Konsens über Stärkung der Bürgerrechte

artikel-ansicht/dg/0/

Müncheberg (MOZ) Für mehr Bürgerbeteiligung zu sorgen, ist gemeinsames Anliegen der Müncheberger Stadtverordneten. Über das Wie im konkreten Rahmen wird indes noch weiter zu diskutieren sein. Zur jüngsten Sitzung wurde über den Zwischenstand bisheriger Beratungen informiert. Entweder bestehende Einzelsatzungen entsprechend zu überarbeiten oder eine separate Bürgerbeteiligungssatzung mit allgemeinen Regularien auf den Weg zu bringen, seien die generell denkbaren Herangehensweisen, so Bürgermeisterin Uta Barkusky (Linke).

Für die SPD-Fraktion betonte deren Vorsitzender Randolf Olbrich, dass man zum Thema beraten habe. Wichtig seien den Müncheberger Sozialdemokraten, "keine zusätzlichen bürokratischen Hürden, die die Entscheidungsfindung noch komplizierter machen", mahnte er. Auch die als etwaiges Vorbild gebrachte Beteiligungssatzung aus Zeuthen habe hinsichtlich der Praxistauglichkeit nicht voll überzeugen können. Die SPD regt an, in diesem Zusammenhang auch gleich über den Aspekt Bürgerbudget zu diskutieren, also Teile des Stadthaushaltes für direkte Bürgermitbestimmung zu öffnen.

Marga van Tankeren, deren Fraktion WG Aktion Zukunft seinerzeit den Anstoß für das ganze Vorhaben gegeben hatte, begrüßte die neuen Gedanken. Eine gebündelte neue Satzung hält sie tendenziell für übersichtlicher, "als wenn der Bürger diverse Einzelsatzungen" zu Mitbestimmungsmöglichkeiten durchforsten müsse.

"Für uns ist unabhängig von neuer Satzung oder nicht wichtig, dass die Bürgerrechte deutlich gestärkt werden", sagte Winfried Tietze, Fraktionschef der Linken. Das Zeuthener Papier sei als Anregung nicht schlecht. Im nächsten halben Jahr, so die Bürgermeisterin, werde die Verwaltung einen Satzungsentwurf erstellen, über den weiter diskutiert werden kann.